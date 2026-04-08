Cruzan los primeros barcos por el Estrecho de Ormuz tras la tregua entre EEUU con Irán

Dos buques han atravesado el estrecho de Ormuz desde que Irán acordó reabrir la vía marítima como parte de un acuerdo de alto el fuego, según informó el miércoles la empresa de monitoreo marítimo Marine Traffic.

“El buque granelero NJ Earth, de propiedad griega, cruzó el estrecho a las 08:44 UTC, mientras que el Daytona Beach, con bandera de Liberia, lo hizo antes, a las 06:59 UTC, poco después de zarpar de Bandar Abbas a las 05:28 UTC”, informó MarineTraffic en X.

El Comando Central de EEUU (CENTCOM) está monitorizando cada movimiento desde el aire. Según el Wall Street Journal, los primeros cargueros que han cruzado lo han hecho bajo la atenta mirada de drones y destructores estadounidenses que se mantienen cerca, en aguas internacionales.

Estados Unidos e Irán acordaron durante la noche del martes al miércoles un alto el fuego de dos semanas, durante el cual el paso por el estrecho de Ormuz “será posible mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, el X.