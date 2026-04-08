Cerrado temporalmente hotel donde murió alias ‘El Patrón’ en zona insular de Cartagena

Las autoridades continúan adelantando investigaciones para esclarecer el homicidio de José Danilo Oviedo Chacón, conocido con los alias de ‘El Patrón’, ocurrido el pasado domingo 5 de abril en una playa de la isla de Tierrabomba, zona insular de Cartagena. En medio de estos procedimientos, fue ordenado el cierre temporal del hotel donde se registraron los hechos.

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El establecimiento turístico fue sellado por un periodo de 10 días debido a que no contaba, presuntamente, con el registro vigente ante la Cámara de Comercio, ni con la documentación sanitaria requerida para su operación en esa zona del distrito. La medida se adoptó mientras unidades de la Policía y el CTI de la Fiscalía realizan inspecciones para determinar las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre.

Asimismo, se conoció que la Policía no pudo acceder de forma inmediata a los registros de las cámaras de seguridad del hotel. Estos videos serán solicitados formalmente por el CTI, con el fin de establecer detalles como la llegada y salida de las personas involucradas, teniendo en cuenta que el acceso a la zona es únicamente por vía marítima.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer este caso y dar con los responsables del crimen. Por ahora, la hipótesis que más toma fuerza es la de un atentado sicarial perpetrado por hombres que huyeron en lancha.