Cerca de 5.000 unidades de licor se han incautado en Boyacá en lo corrido del año

Los operativos contra el licor de contrabando en Boyacá han dejado como resultado cerca de 5.000 unidades incautadas / Foto: Gobernación de Boyacá

Tunja

En Boyacá durante el primer trimestre del año se ha incautado cerca de 5.000 unidades de licor adulterado y de contrabando, los cuales están afectando las finanzas en el departamento.

Dentro de las cifras entregadas por la Secretaría de Hacienda de Boyacá, se destaca que de enero a marzo de 2026 se incautó un buen número de licor adulterado, es por esto que el secretario Luis Carlos Alfonso hace un llamado a la comunidad a tener cuidado en los sitios donde se adquiere cualquier tipo de licor.

“Durante este primer trimestre del año se han incautado alrededor de 5.000 unidades de licor entre adulterados y pues licor de contrabando que sin duda alguna nos deja una gran enseñanza frente a lo que puede estar sucediendo cuando las personas llegan a consumir este tipo de tragos porque obviamente perjudican directamente la salud de cada una de las personas que lo consumen”, aseguró Juan Carlos Alfonso.

El secretario de Hacienda de Boyacá indicó, además, que cuando los boyacenses consumen licor de contrabando, están afectando los ingresos de recursos al departamento, los cuales van destinados a la salud.

“Cuando los tragos y los aguardientes y los otros licores tributan en Boyacá ayudan a que el desarrollo de Boyacá sea más rápido, podemos lograr con eso inversiones muy importantes para todo el departamento, pero como lo traemos de contrabando lastimosamente esos aguardientes o licores pues tributan en otros lugares y se nos pierde esa platica para los boyacenses, entonces queremos incentivar a estas personas a que consuman y tributen en el departamento”, dijo.

Por último, el funcionario de la Gobernación de Boyacá hizo un llamado a los boyacenses para que adquieran y consuman los productos en lugares legalmente constituidos y de confianza y eviten exponerse a afectaciones en la salud por la compra de licor adulterado.

“A las personas que van a consumir licor, hay que recordarles la importancia de revisar sobre todo que el aguardiente o los licores no estén adulterados porque estos afectan directamente la salud de quien los consume, entonces es una invitación especial a todos los boyacenses a que revisen muy bien los licores a que los compren en sitios de confianza”, agregó Alfonso.

Los operativos contra la evasión de licor ilegal se seguirán adelantando por parte del gobierno departamental, con el fin de evitar que algunos de los comerciantes que incurren en estas prácticas continúen evitando que los impuestos por estos productos lleguen a las arcas del departamento.