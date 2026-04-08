Capturan a alias ‘Sierpano’ en los Montes de María, presunto cabecilla del Clan del Golfo

La Policía Nacional propinó un golpe contundente a la estructura del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar con la captura de alias ‘Sierpano’. Este individuo, cuyo nombre figura en el cartel de los más buscados de la región, fue ubicado en el municipio de San Jacinto mediante una diligencia de registro y allanamiento liderada por unidades de inteligencia y el grupo de operaciones especiales.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, ‘Sierpano’ ejercía como presunto cabecilla de zona y era el encargado de dinamizar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y empresarios de los Montes de María. Su rol dentro de la organización criminal era clave para el control de rentas ilícitas y la coordinación de acciones armadas que mantenían en alerta a las poblaciones de San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y San Jacinto.

Sobre el capturado pesaba una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para la seguridad del departamento. Con este resultado, la fuerza pública logra desarticular una de las líneas de mando más peligrosas de la subestructura que opera en esta zona, devolviendo la tranquilidad a los sectores productivos que venían siendo blanco de sus intimidaciones.

Tras su detención, alias ‘Sierpano’ fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.

La Policía de Bolívar mantiene los operativos en el territorio para identificar a otros integrantes de su red de apoyo, mientras invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa que atente contra la convivencia en los municipios bolivarenses.