Últimos días para renovar el RUP: requisito clave para seguir participando en licitaciones públicas

A pocos días de vencer el plazo para la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP), la Cámara de Comercio de Cartagena hace un llamado a los empresarios de su jurisdicción que contratan o desean contratar con el Estado a realizar este trámite oportunamente y evitar interrupciones en su participación en procesos de contratación pública.

La entidad recordó que mantener vigente el RUP es un requisito indispensable para participar en licitaciones y procesos de contratación con entidades estatales que exijan este registro, de acuerdo con lo establecido por la ley. Por ello, invitó a los empresarios a no dejar el trámite para última hora y a realizarlo de manera ágil a través del canal virtual habilitado en: https://www.cccartagena.org.co/tramites-en-linea (opción Renovación Registro Único de Proponentes)

El Registro Único de Proponentes (RUP) es un registro de creación legal en el que deben inscribirse todas las personas naturales o jurídicas nacionales, así como las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. En este se consolida y verifica la información relacionada con la experiencia, la capacidad jurídica, financiera y organizacional, así como la clasificación de bienes y servicios bajo el estándar internacional UNSPSC.

Contar con el RUP vigente permite dar publicidad a los requisitos que habilitan a una empresa como proponente, participar en procesos de contratación estatal y obtener el certificado del registro como prueba documental con información verificada.

“Desde la Cámara de Comercio de Cartagena invitamos a los empresarios a renovar su Registro Único de Proponentes dentro del plazo establecido. Este registro es una herramienta clave para acceder a oportunidades con el Estado y fortalecer la competitividad de las empresas que buscan participar en procesos de contratación pública”, afirmó Andrea Piña Gómez.

La Cámara de Comercio de Cartagena reiteró que el trámite puede realizarse de forma fácil, rápida y segura a través de su página web. Asimismo, los empresarios pueden recibir acompañamiento en la línea 6056428999 y WhatsApp 232978571, así como en los puntos de atención ubicados en Manga, Ronda Real, Turbaco, Calamar, El Carmen de Bolívar y María La Baja.

La entidad invitó a los proponentes a renovar su registro con anticipación, garantizando así la continuidad de su participación en los procesos de contratación estatal y el fortalecimiento de su actividad empresarial.