Suspenden temporalmente el PAE Universal en Sincelejo por falta de pagos del Municipio
El operador afirma que la deuda supera los $31.599 millones y que la reducción de recursos amenaza la continuidad del programa.
Sincelejo
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sincelejo quedó suspendido temporalmente por parte del Consorcio PAE Universal 2024–2027, que notificó a la Secretaría de Educación Municipal que no puede continuar con la operación debido al grave rezago en los pagos por parte de la Administración y la disminución de los recursos asignados para 2026.
Según la comunicación enviada por el operador, el Municipio adeuda más de $31.599 millones, correspondientes a pagos pendientes desde septiembre y octubre de 2025, además de saldos de enero y facturas de febrero y marzo de 2026. Esta situación —advirtió el consorcio— afectó la cadena de suministro, los compromisos con proveedores y la nómina del personal encargado del servicio.
El panorama se complica con la cifra definida por la Unidad de Alimentos para Aprender - UAPA mediante la Resolución 101 del 18 de febrero de 2026, que asignó $12.710 millones para la operación del PAE en Sincelejo, monto muy inferior a los más de $19 mil millones que recibía el municipio y que, según el operador, resulta insuficiente para garantizar la cobertura anual.
Para 2026, el presupuesto estimado del programa asciende a $86.405 millones, necesarios para atender a 46.071 estudiantes durante 180 días del calendario escolar. Con la reducción de los recursos y la mora en los pagos, el consorcio aseguró que el contrato perdió su estabilidad financiera, lo que llevó a la decisión de suspender la ejecución aplicando figuras jurídicas como la excepción de contrato no cumplido y la teoría de la imprevisión.
El operador indicó que retomará las actividades únicamente cuando se cumplan tres condiciones:
- Pago de la deuda acumulada.
- Definición clara de la financiación para 2026.
- Restablecimiento del equilibrio económico del convenio.
El consorcio recalcó que la suspensión obedece a factores ajenos a su gestión y expresó su disposición para reanudar el servicio tan pronto se supere la crisis financiera, con el fin de garantizar la alimentación de los estudiantes beneficiarios.