Surtigas fortalece su desarrollo regional y visión a largo plazo con la llegada de su nueva gerente

Surtigas anuncia el nombramiento de Jackeline Puente Alvarado como nueva gerente general de la compañía, con el propósito de continuar con la labor de consolidación de la operación, profundizar su aporte al desarrollo regional, y el robustecimiento de la calidad del servicio.

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Jackeline cuenta con más de 26 años de experiencia, destacándose en la estructuración de proyectos, desarrollo de nuevos negocios y liderazgo de procesos de expansión en mercados nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria, ha participado en iniciativas clave en gas natural, energía eléctrica y energías renovables en distintos países de la región. Su llegada a la compañía se da en un contexto en que el sector continúa evolucionando y exige empresas más eficientes, cercanas y con visión de largo plazo, capaces de responder a las necesidades de los usuarios y de las regiones.

Con su experiencia y visión estratégica contribuirá a seguir consolidando el posicionamiento de Surtigas como un actor clave del desarrollo energético regional, e impulsar nuevas oportunidades de crecimiento en un entorno energético en transformación.

“Asumo este rol con responsabilidad y orgullo, en una compañía que ha construido relaciones de confianza en las zonas donde opera. Trabajaremos para seguir impulsando su crecimiento y desarrollando un servicio que crezca en cercanía, eficiencia y alineado con los retos del sector”, afirma Jackeline Puente.

Con este nombramiento, la compañía reafirma su enfoque en crecimiento sostenible, desarrollo de nuevos negocios, fortalecimiento de la relación con los usuarios y comunidades; eficiencia operativa y excelencia en el servicio; liderazgo en el desarrollo energético regional y su aporte al desarrollo de los territorios donde tiene presencia.