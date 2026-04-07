Precios agropecuarios suben 2,2% en marzo, confirmó la Bolsa Mercantil

Los precios del campo en Colombia volvieron a repuntar en marzo. El Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil de Colombia (IPAP-BMC) registró una variación mensual del 2,2%, situándose en 252,1 puntos. Esto completa tres meses consecutivos de incrementos, impulsados por una menor oferta de productos y mayores costos de producción.

El alza estuvo liderada por la papa, los cítricos y el tomate, con menor disponibilidad en regiones como Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Santander, Valle del Cauca y Meta. También influyeron el ganado bovino y las aves de corral. En contraste, el plátano, las legumbres verdes, el trigo, la yuca y el cacao registraron caídas que moderaron el aumento general. La mayoría de los productos del índice subieron frente a febrero.

“En los últimos doce meses, el IPAP-BMC muestra una tendencia al alza, con repuntes ligados a choques de oferta en productos clave. En marzo, esa presión se sintió en alimentos como papa, cítricos y tomate, explicando la variación anual del 11,7%. No es un aumento homogéneo en todo el agro, sino el impacto de restricciones de abastecimiento, mayores costos y problemas logísticos”, explicó Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil.

En el tomate, los incrementos se debieron a menor producción y dificultades en la recolección por lluvias, afectando zonas como Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Los cítricos enfrentaron una dinámica similar en Santander, Valle del Cauca y Meta.

A esto se suman desafíos estructurales: pérdida de empleo en el agropecuario, alta informalidad que debilita la producción rural, y un salto del 44% en los precios de fertilizantes desde 2024 por tensiones internacionales. Estos factores encarecen la producción y presionan los precios al consumidor.

El comportamiento de marzo reafirma que los precios agropecuarios responden rápido a cambios en la oferta, producción y transporte. El IPAP-BMC, basado en transacciones reales del sector, ofrece una lectura precisa del mercado en un contexto de clima adverso, costos crecientes y logística tensa.