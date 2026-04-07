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07 abr 2026 Actualizado 22:04

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Petro confirmó una lista de Generales vinculados con mafias de minería ilegal: “hay que sacarlos”

Desde Cali, el presidente Gustavo Petro advirtió por presuntos nexos entre miembros de las Fuerzas Militares y mafias vinculadas a la minería ilegal.

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Este martes, realizan el Cali el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro.

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro advirtió por la existencia de miembros de las Fuerzas Militares vinculados con mafias de minería ilegal en el país.

Aseguró que tiene una lista de generales incursos en asociaciones con mafias del oro que no pueden seguir al servicio del Estado colombiano: “Esto hay que llevarlo a fondo, porque si no la zona minera está sin Estado”.

Al mismo tiempo, advirtió por políticos comprados por la mafia: ”que se eligen gracias a la mafia y ellos no van a querer que se apruebe el nuevo código minero”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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