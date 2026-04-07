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07 abr 2026 Actualizado 22:07

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Personería Distrital lleva Jornada de atención “Visitando tu Localidad” a San José de Los Campanos

Con la participación de las empresas prestadoras de servicios públicos

Con la participación de las empresas prestadoras de servicios públicos

Con la participación de las empresas prestadoras de servicios públicos

Con la participación de las empresas prestadoras de servicios públicos

Si tienes una petición, queja o reclamo por la prestación de algún servicio público, puedes aprovechar este jueves 9 de abril la Jornada de Atención “Visitando Tu Localidad”.

Esta actividad que organiza la Personería Distrital de Cartagena, se realizará en la Parroquia San José de Leonessa en el Barrio San José de Los Campanos, de 8:00 am 12:00 pm, en beneficio de toda la ciudadanía de este sector de la Localidad Industrial y de La Bahía.

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“Esperamos que muchas personas aprovechen la oportunidad de solicitar una revisión o hacer algún reclamo ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios”, expresa Eliana Simancas Tinoco, Personera Distrital.

En la Jornada estarán grupos de trabajo y representantes de las empresas Afinia, Aguas de Cartagena, Surtigas y Pacaribe; quienes asisten convocados por la personera Delegada para los Servicios Públicos Domiciliarios de la Personería Distrital.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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