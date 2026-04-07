Pacaribe recolectó cerca de 5 mil toneladas de residuos durante la Semana Mayor

En el marco de la temporada de Semana Santa, una de las épocas de mayor afluencia de visitantes en la ciudad, Pacaribe desplegó un robusto operativo especial de limpieza que permitió la recolección de 4.875 toneladas de residuos entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026.

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Durante estos días, la empresa reforzó su capacidad operativa en puntos estratégicos, especialmente en playas y zonas turísticas, con el objetivo de garantizar espacios libres de residuos tanto para residentes como para visitantes. Asimismo, se implementó un refuerzo en el personal de barrido en el Centro Histórico, priorizando la atención en plazas, iglesias y parques, escenarios clave durante las celebraciones religiosas.

Como parte de la estrategia, Pacaribe también aumentó la frecuencia de recolección de residuos en vías principales, sectores turísticos y puntos con alta generación, incluyendo grandes productores. Estas acciones se complementaron con el lavado de plazas, contenedores y canecas, contribuyendo a mantener condiciones óptimas de salubridad.

Adicionalmente, se llevaron a cabo operativos especiales en las vías de ingreso a la ciudad, así como la atención permanente de eventos, permitiendo una respuesta oportuna ante el incremento en la generación de residuos.

Con este despliegue, Pacaribe reafirma su compromiso con la limpieza de Cartagena y el bienestar de la comunidad, especialmente en temporadas de alta demanda, donde el trabajo articulado y la cultura ciudadana son fundamentales para conservar una ciudad ambientalmente amigable.