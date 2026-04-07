“Nuevo Bazurto”: Alcaldía de Cartagena socializa nuevo Distrito Cultural, Turístico y Gastronómico

"Nuevo Bazurto": Alcaldía de Cartagena socializa cómo será el nuevo Distrito Cultural, Turístico y Gastronómico en el lugar actual de la Central de Abastos

El Mercado de Bazurto, uno de los principales centros de abastecimiento y actividad comercial de Cartagena de Indias, será objeto de una transformación integral. La Alcaldía Mayor de Cartagena, la Cámara de Comercio y la firma Idom, reconocida consultora de ingeniería y arquitectura, consolidaron la hoja de ruta para ejecutar el Plan Maestro que definirá su relocalización y revitalización, con el objetivo de mejorar su funcionamiento, integrar su entorno al tejido urbano y potenciar su valor cultural, turístico y económico.

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“Este plan no solo responde a una necesidad de ordenamiento territorial, sino que se enmarca en una visión más amplia, potenciar el valor patrimonial, turístico, cultural y gastronómico del entorno de Bazurto. En un contexto donde muchas ciudades latinoamericanas enfrentan el reto de equilibrar crecimiento con preservación cultural, el Nuevo Bazurto se convierte en una oportunidad para demostrar que el desarrollo puede dialogar con la tradición”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Este proyecto, que se articula con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que está formulando la administración distrital, tiene como objetivo consolidar el sector donde actualmente se ubica el Mercado de Bazurto, que durante décadas ha sido sinónimo de caos social, urbano y vial, entre otros desafíos, en un nuevo Distrito que preserve la identidad histórica y cultural del mercado, al tiempo que fortalezca su vocación gastronómica y artística.

Las partes involucradas ratificaron que en cada fase del proyecto habrá socialización con comerciantes y actores socioeconómicos del actual Mercado de Bazurto para garantizar que este proceso marche de la mejor manera.

También cabe señalar que la Procuraduría sigue de cerca el plan de acción para ejecutar la relocalización de la central de abastos: una deuda que tiene la ciudad desde hace más de una década tras una orden judicial.

Así será el “Nuevo Bazurto”

El proyecto busca convertirse en un entorno seguro, accesible e inclusivo, generando nuevas oportunidades económicas y mejorando la calidad de vida de comerciantes, visitantes y habitantes.

Entre sus principales líneas de acción se destaca la creación de una red de espacio público de calidad, compuesta por plazas y senderos peatonales que conectarán el mercado con los barrios aledaños y la ciénaga, incorporando vegetación, sombra y criterios de diseño universal para garantizar confort climático.

Asimismo, el plan contempla la restauración y conexión de los sistemas ecológicos estratégicos, junto con el mejoramiento de la infraestructura urbana y la mitigación de riesgos, consolidando un modelo de desarrollo sostenible.

En materia de usos, el proyecto propone la generación de nuevas actividades económicas, culturales y turísticas, posicionando el sector como un polo estratégico de la ciudad. Esto incluye la incorporación de equipamientos, espacios comerciales, actividades productivas complementarias, nuevos atractivos que fortalezcan la experiencia del visitante y proyectos inmobiliarios aledaños.

De igual forma, se plantea fortalecer la intermodalidad y la conectividad del sector, garantizando su integración con otros puntos clave del territorio y futuros proyectos urbanos, así como la organización eficiente de la logística de carga y descarga.

Fases de implementación de proyecto del Mercado de Bazurto

El desarrollo del nuevo Bazurto se proyecta en tres fases para completar el 100 % de ejecución del proyecto.

La fase 1, la cual abarca el 27% del área intervenida, estará enfocada en gastronomía, turismo y un centro cultural y de memoria.

La segunda fase, dividida en dos partes, contempla en la primera de ellas la consolidación de un centro de desarrollo y bienestar, con teatro, vivienda en alquiler, paseo comercial y espacio público.

La otra parte de esta segunda fase contempla oficinas institucionales, hotel, vivienda en alquiler y transformación del espacio público.

Finalmente, la tercera fase incluirá soporte urbano, nuevas viviendas, oficinas privadas, un hotel y más espacio público.

Durante el encuentro, el alcalde Dumek Turbay destacó la importancia de contar con una hoja de ruta clara para este proyecto estratégico: “Si queremos que Cartagena recupere su brillo y esplendor, tenemos que resolver los problemas históricos. Bazurto es uno de ellos. Hoy ya no estamos en ideas: tenemos una ruta clara, una solución estructurada y un proyecto que responde a lo que la ciudad necesita. Durante años se habló del mercado sin rumbo, pero hoy podemos decir que hay un camino real para transformarlo”.

Por su parte, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, explicó que esta iniciativa se desarrollará a través de un plan parcial que permitirá concretar el Plan Maestro de Revitalización: “Este proyecto define los usos del suelo, la volumetría y la estructura urbana necesarias para hacer realidad esta transformación mediante un plan parcial. Ya avanzamos en la articulación institucional y jurídica requerida para llevar esta propuesta a su ejecución”.

El proyecto también contempla la evaluación de distintos modelos de gobernanza y financiación, como una Sociedad de Economía Mixta, con el objetivo de garantizar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

Lugares proyectados para la relocalización del Mercado de Bazurto

Un estudio técnico evaluó diferentes predios para el traslado de la principal central de abastos de Cartagena, organizados en tres zonas estratégicas, con el objetivo de identificar alternativas que garanticen eficiencia logística, ubicación propicia para transporte terrestre y náutico, accesibilidad para comerciantes y compradores, y sostenibilidad territorial a largo plazo.

El análisis técnico tuvo en cuenta criterios como la conectividad nacional para el abastecimiento, la proximidad a puertos y nodos logísticos, el área y la configuración de los predios, así como sus condicionantes y limitantes. De igual forma, se evaluaron variables relacionadas con la disponibilidad de servicios públicos, los servicios complementarios, el costo del suelo y el porcentaje de ocupación de cada predio.

Para el alcalde Dumek Turbay, entre las tres opciones en el perímetro de Cartagena, la más predilecta es un predio en la variante Mamonal - Gambote. Este espacio se caracteriza por contar con una amplia disponibilidad de suelo y una ubicación estratégica paralela a uno de los principales corredores viales de la ciudad, lo que facilita la conexión con Cartagena a través de vías principales y secundarias.

Su cercanía a infraestructuras logísticas de gran escala refuerza su potencial como nodo regional de abastecimiento. Asimismo, esta zona permitiría estructurar una red de mercados locales conectados por corredores estratégicos, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema de distribución y a reducir la circulación de vehículos pesados en sectores densamente poblados.

Otras zonas en evaluación para la relocalización del mercado

La segunda opción es cercana a Pasacaballos y presenta como principal ventaja su conectividad logística, gracias a la cercanía con la Troncal del Caribe y con áreas agrícolas que facilitan el abastecimiento. Adicionalmente, la proximidad al Canal del Dique permitiría integrar el transporte acuático a través de Puerto Picó, fortaleciendo la distribución hacia la zona insular y poblaciones ribereñas. No obstante, la distancia frente al área urbana consolidada y la limitada cobertura de servicios públicos implican mayores costos de inversión para su desarrollo.

Por otro lado, la tercera zona se localiza al oriente de Cartagena y se destaca por su proximidad al área urbana, lo que favorece la accesibilidad y el transporte de mercancías, especialmente a través de la glorieta de El Pozón.

Además, cuenta con buenas conexiones logísticas hacia municipios como Turbaco y Arjona, a través de la Troncal del Caribe, y hacia Santa Rosa mediante el corredor Cordialidad–Santa Rosa. Sin embargo, presenta una disponibilidad de suelo más limitada y restricciones normativas asociadas, entre ellas su cercanía a infraestructura aeroportuaria.

El alcalde ratificó que la nueva Central de Abastos de Cartagena se consolidará en el perímetro de la ciudad y que el Distrito invertirá recursos propios y liderará la estructuración del componente financiero del proyecto, junto a su puesta en marcha. Todo junto a la Cámara de Comercio.