Nueva EPS y Neurodinamia hablaron tras muerte de bebé Isaías David: tuvo toda la atención, dijeron

A través de un comunicado, Nueva EPS lamentó profundamente el fallecimiento del menor Isaías David, afiliado a la entidad y expresa su solidaridad y sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento.

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La entidad prestadora de salud explicó con base en la evidencia clínica que durante todo el proceso asistencial se garantizó al menor el acceso oportuno a los servicios de salud requeridos, así como a los tratamientos ordenados por el equipo médico tratante.

Explican que el menor que nació el día 10 de febrero de 2026 en Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais S.A.S. (Bosconia, Cesar) quien tuvo su adaptación neonatal y de forma inmediata es trasladado a Unidad de Cuidados Intensivos neonatales para monitorización y manejo especializado con todo el soporte terapéutico, diagnóstico, clínico y paraclínico para el manejo de “una cardiopatía congénita compleja cianosante, con situs inversus, dextrocardia, canal auriculoventricular total desbalanceado” y se inicia proceso de referencia para valoración y manejo en una institución especializada en cardiología pediátrica.

Es importante destacar que, Nueva EPS, realizó las gestiones con su red de prestadores para la referencia del niño siendo aceptado por las IPS Clínica Neuro Cardiovascular- Neurodinamia, de la ciudad de Cartagena, el día 18 de marzo de 2026 con su posterior traslado.

Por su parte la Clínica Neuro Cardiovascular - Neurodinamia informa a la opinión pública que, el día 17 de marzo 2026 se recibe solicitud de remisión del paciente Isaías Davíd Rojas Vargas, de 36 días de nacido, afiliado a la Nueva EPS, la cual fue aceptada en la misma fecha. El menor provenía de la Clínica Reanimar Sinais Vitais de Bosconia, departamento del César e ingresó a la institución en ambulancia medicalizada, en compañía de su madre. Al momento del ingreso presentaba el siguiente diagnóstico: Cardiopatía Congénita Compleja Cianosante Tipo Canal AV y Dextrocardio, asociado a Asplenia (ausencia del bazo).

Una vez ingresado, el menor fue valorado de manera integral por un equipo multidisciplinario conformado por cardiólogos, intensivistas pediátricos, cirujano cardiovascular y hemodinamia pediátrica. Como parte del abordaje diagnóstico, se realizaron estudios especializados que incluyeron tomografía, ecocardiografías y cardiorresonancia. Los resultados de estos estudios fueron analizados en Junta Médica, en la cual se definió la realización de manejo quirúrgico consistente en: atrioseptostomía, plastia de la valvula a/v, resección de tejido ductal y fistula sistemico pulmonar.

Los procedimientos quirúrgicos se llevaron a cabo el 02 de abril 2026, por un equipo altamente especializado, liderado por dos cirujanos cardiovasculares pediátrico, un anestesiólogo cardiovascular y un Hemodinamista pediátrico. La intervención tuvo una duración superior a ocho (8) horas. Posteriormente, el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), donde permaneció bajo estricta vigilancia y soporte avanzado por parte de un equipo multidisciplinario durante aproximadamente 48 horas. Durante este periodo se implementaron todas las medidas terapéuticas disponibles, incluidas maniobras invasivas de reanimación; no obstante, debido a la extrema complejidad de su condición clínica, el menor falleció en horas de la tarde del 05 de abril de 2026.

La Clínica Neuro Cardiovascular – Neurodinamia lamenta profundamente este desenlace y expresa sus más sinceras condolencias a la familia, reiterando que se brindó una atención integral, oportuna y conforme a los más altos estándares médicos y éticos.