Denuncian irregularidades en MinCiencias que afectarían $2,7 billones en regalías para ciencia

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desató una crisis en el sistema científico tras frenar la financiación de proyectos que ya habían generado evaluaciones técnicas, en medio de la aplicación de un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) cuestionado por actores del sector por no ser vinculante.

Dos comunicados —firmados por 136 actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) y por el Sistema Universitario Estatal (SUE)— advierten que la decisión dejó en el limbo iniciativas del bienio 2023–2024 y comprometió cerca de $2,7 billones en recursos de regalías.





Decisión basada en concepto del DNP desató la controversia

El origen del conflicto radica en la interpretación de un concepto emitido por el DNP, según el cual los proyectos no aprobados en un bienio no podrían financiarse con recursos de otro periodo.

MinCiencias acogió este criterio en su rol como Secretaría Técnica del OCAD CTeI. Sin embargo, actores del sistema advierten que dicho concepto no es vinculante y que su aplicación modificó las reglas de juego cuando los procesos ya estaban avanzados.

Esto habría afectado directamente proyectos que ya habían cumplido con evaluaciones, revisiones y subsanaciones, generando incertidumbre en la continuidad de las iniciativas e implicaciones financieras por parfte de la entidad.

Proyectos en el limbo y recursos sin ejecutar en el sector ciencia

De acuerdo con los pronunciamientos, múltiples iniciativas quedaron sin posibilidad de financiación tras decisiones administrativas y reasignaciones de recursos en el OCAD CTeI.

“Se ha sepultado el esfuerzo de cientos de científicos, comunidades, universidades y entidades territoriales” indicaron.

Los firmantes advierten que esta situación derivó en la no ejecución de cerca de $2,7 billones, equivalentes al 93% de los recursos del bienio, pese a la existencia de proyectos estructurados y viables.

Además, señalan que el proceso estuvo marcado por cambios reiterados, incluyendo modificaciones en cronogramas, múltiples adendas y ajustes en los requisitos, lo que impactó la ejecución de las convocatorias.





¿Presuntas fallas estructurales e inseguridad jurídica?

El Sistema Universitario Estatal fue más allá y calificó lo ocurrido como evidencia de irregularidades estructurales en la gestión del sistema, señalando falta de articulación entre MinCiencias, el OCAD CTeI y el DNP.

También alertó sobre un escenario de inseguridad jurídica derivado de cambios en los criterios, incorporación de nuevas condiciones en etapas avanzadas y decisiones adoptadas sin claridad normativa.

“Resulta desproporcionado y desconcertante el bloqueo y terminación abrupta de los procedimientos” indicó en su comunicación el SUE.

Pues aseguran que estas situaciones fueron advertidas previamente, sin que se adoptaran correctivos oportunos.

Tres años de trabajo perdidos y confianza en riesgo de la continuidad y financiación de proyectos en ciencia en el país

Ambos comunicados coinciden en el impacto: la pérdida de capacidades acumuladas en el sistema científico.

“Colombia desfinanció la ciencia y perdió cerca de tres años de trabajo técnico, institucional y territorial” afirmaron.

El impacto, advierten, no solo afecta a investigadores, sino también a programas en regiones, procesos con comunidades y proyectos orientados al desarrollo productivo.

Los firmantes pidieron correctivos urgentes, claridad en las decisiones adoptadas y la intervención de los órganos de control, al considerar que lo ocurrido compromete la credibilidad del sistema de regalías.

Desde el Gobierno, la decisión se ha sustentado en la necesidad de ajustarse a interpretaciones jurídicas del sistema, aunque actores del sector cuestionan su alcance y aplicación.