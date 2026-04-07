Más de 83 mil pasajeros movilizados en Cartagena, Golfo de Morrosquillo y Urabá en Semana Santa

La Dirección General Marítima (DIMAR) entregó un balance positivo al cierre de la temporada de Semana Santa 2026, con un movimiento consolidado de 4.304 motonaves y 83.760 pasajeros en las jurisdicciones de Cartagena, el Golfo de Morrosquillo y el Golfo de Urabá, donde se reforzaron las medidas de seguridad marítima para proteger a propios y visitantes.

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Este resultado es producto del trabajo articulado entre las autoridades territoriales y la Autoridad Marítima Colombiana, mediante el fortalecimiento de los controles, las jornadas de sensibilización y la presencia institucional, en el marco de la campaña “Colombia Navega Segura”.

Durante la temporada se registró una alta movilización de embarcaciones y pasajeros en las diferentes jurisdicciones:

_Capitanía de Puerto de Cartagena:_

Movimientos de naves: 2.969

Pasajeros: 51.583

Dispositivos interinstitucionales: 2

Personal en dispositivo: 79

_Capitanía de Puerto de Coveñas:_

Movimientos de naves: 835

Pasajeros: 20.577

Personal en dispositivo: 40

_Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién:_

Movimientos de naves: 205

Pasajeros: 8.438

Dispositivos interinstitucionales: 3

Personal en dispositivo: 5

Previo a la temporada, la DIMAR desarrolló jornadas de socialización con el gremio marítimo, enfocadas en la importancia del mantenimiento preventivo de las embarcaciones.

Durante la operación, la Autoridad Marítima reiteró la obligatoriedad de contar con licencias de navegación vigentes y de mantener en óptimas condiciones los equipos de seguridad, como luces de navegación, radios de comunicación y chalecos salvavidas.

“Esta temporada es el resultado de un trabajo articulado y preventivo con el gremio marítimo y las autoridades. Se invitó a propios y visitantes a cumplir las normas, utilizar servicios autorizados y acatar las recomendaciones de seguridad para garantizar una navegación responsable”, señaló la jefe de Marina Mercante y Seguridad Operacional de la Capitanía de Puerto de Cartagena, Teniente de Navío Kimberly Arango.

Las acciones implementadas por la Autoridad Marítima Colombiana permitieron fortalecer la prevención, el control y la atención de emergencias en estas jurisdicciones, contribuyendo a la seguridad de las operaciones marítimas, el turismo responsable y el desarrollo económico de la región.