Más de 5 mil mujeres participaron en la agenda de conmemoración del mes de la Mujer en Cartagena

Más de 5 mil mujeres participaron activamente en la agenda de conmemoración del mes de la Mujer en Cartagena

La estrategia Cartagena es Violeta de la Alcaldía Mayor de Cartagena cerró con broche de oro marzo: mes donde se conmemora a la mujer. A través de la Secretaría de Desarrollo Social, desde su Oficina de Asuntos para la mujer, se realizó una gran agenda que generó espacios valiosos en los que participaron más de 5 mil mujeres de la ciudad.

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“Para este 2026, deseamos que nuestras mujeres tuvieran de dónde escoger. Fueron meses de planificación para entregarles una programación que superara lo que hicimos en el 2025 y que principalmente cumpliera con sus expectativas. Pensamos en cada detalle para que ellas se sintieran especiales”, asegura Liliana Majana, Gestora Social.

La programación de Cartagena Violeta para este 2026 inició el 2 de marzo con el macroevento: ‘El milagro es la vida’ a cargo de la modelo y presentadora Daniela Álvarez, quien contó su impactante testimonio ante más de 1500 mujeres, que asistieron masivamente al Centro de Convenciones.

“Tener a Daniela en Cartagena contándonos sobre su historia fue significativamente valioso, quienes asistieron agradecieron a nuestro alcalde y a la Primera Dama, por haberles brindado este espacio inspirador y motivador”, resaltó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Entre las diferentes actividades desarrolladas a lo largo de marzo se desarrollaron jornadas de atención institucional en diferentes comunidades del Distrito e incluso en la Cárcel de mujeres; talleres de bisutería y también jornadas de autocuidado a través del IDER. De estas se destaca la ‘Plaza se viste de Violeta’, en la nueva Plaza de Variedades. En estas últimas actividades participaron más de 3 mil 500 mujeres.

Para finalizar marzo, en la Casa de la Mujer Heroica, se realizó un Círculo de sanación para la población diversa.

La Alcaldía Mayor de Cartagena agradece a todas las mujeres que participaron en esta gran agenda y reafirma que el trabajo por ellas se extenderá a lo largo del 2026.