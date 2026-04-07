Daddy Yankee es nombrado como la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación

El rapero y cantautor puertorriqueño Daddy Yankee ha sido nombrado este martes como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de Grabación.

“Este reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera exitosa; es el reconocimiento a años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, honrar a todos los latinos y, en especial, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía”, reza un comunicado del puertorriqueño.

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Además, a través de sus redes sociales, la estrella del reggaetón escribió: “este reconocimiento no es solo mío. Es de una cultura. De una generación que creyó, luchó y abrió camino. De un movimiento que nació con hambre, con visión y con identidad, y que hoy sigue dejando su marca en el mundo entero. Gracias a Dios, a mi familia, a mis colegas, a mi isla, a Latinoamérica y al público que caminó conmigo en cada etapa de este viaje. Esto es por los pioneros. Por los que resistieron. Por los que soñaron antes que nosotros. Y por los que vienen detrás, para que nunca duden que nuestras raíces tienen poder y que nuestra cultura llegó para quedarse. Seguimos elevando el legado. Seguimos haciendo historia”.

Por su parte, la Academia Latina de la Grabación expresó que “Daddy Yankee ha sido una figura clave en el auge mundial de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas a un género e inspiraron a toda una generación de creadores, y sigue siendo tan relevante hoy como siempre. Nos enorgullece homenajearlo como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación”.

El apodado “Rey del Reggaetón”, Daddy Yankee, es citado como influencia por otros artistas urbanos hispanos.

A su sencillo más exitoso, “Gasolina”, se le atribuye haber dado a conocer el reguetón a audiencias de todo el mundo y haber convertido este género musical en un fenómeno global.

En 2017, colaboró con el cantante de pop latino Luis Fonsi en el sencillo “Despacito”, que se convirtió en la primera canción en español en alcanzar el número uno en la lista del Billboard Hot 100 desde la “Macarena” en 1996.

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En marzo de 2022, anunció que se retiraría de la música tras el lanzamiento y la gira de su séptimo álbum de estudio ‘Legendaddy’.

Se retiró el 3 de diciembre de 2023, pero regresó a la música con el lanzamiento de su último trabajo discográfico, ‘Lamento en Baile’, en 2025.