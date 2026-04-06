La cantautora brasileña Anitta anuncia colaboración con Shakira para su nuevo trabajo discográfico
Se trata de la canción “Choka Choka”, que será lanzada este próximo jueves 9 de abril y hará parte de su disco ‘Equilibrium’.
La cantautora, bailarina, actriz y empresaria brasileña Anitta ha anunciado su nueva colaboración con Shakira en la canción “Choka Choka”, que será lanzada este próximo jueves 9 de abril.
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“Choka Choka” será el segundo sencillo de su próximo trabajo discográfico titulado ‘Equilibrium’, que saldrá a la venta el 16 de abril.
El disco está dividido en dos partes distintas: la primera consta de composiciones en portugués centradas en géneros brasileños, mientras que la segunda comprende canciones en inglés y español dirigidas al mercado internacional.
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El anuncio de la colaboración fue hecho a través de las redes sociales oficiales de la estrella brasileña.
El pasado 6 de marzo, Anitta lanzó “Pinterest”, el primer sencillo del álbum.