La cantautora brasileña Anitta anuncia colaboración con Shakira para su nuevo trabajo discográfico

SAO PAULO, BRAZIL - FEBRUARY 23: Anitta performs on stage during "Ensaios de Carnaval da Anitta" show at Parque Villa Lobos on February 23, 2025 in Sao Paulo, Brazil.(Photo by Mauricio Santana/Getty Images) / Mauricio Santana

La cantautora, bailarina, actriz y empresaria brasileña Anitta ha anunciado su nueva colaboración con Shakira en la canción “Choka Choka”, que será lanzada este próximo jueves 9 de abril.

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“Choka Choka” será el segundo sencillo de su próximo trabajo discográfico titulado ‘Equilibrium’, que saldrá a la venta el 16 de abril.

El disco está dividido en dos partes distintas: la primera consta de composiciones en portugués centradas en géneros brasileños, mientras que la segunda comprende canciones en inglés y español dirigidas al mercado internacional.

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El anuncio de la colaboración fue hecho a través de las redes sociales oficiales de la estrella brasileña.

El pasado 6 de marzo, Anitta lanzó “Pinterest”, el primer sencillo del álbum.