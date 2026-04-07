Judicializado presunto sicario en Cartagena
Los hechos se registraron el pasado 22 de marzo cuando el procesado, al parecer, disparó en reiteradas ocasiones contra un hombre de 24 años, en el barrio San Pedro y Libertad
Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Kevin González Marimón, de 25 años, por su aparente responsabilidad en un homicidio ocurrido en Cartagena.
Los hechos se registraron el pasado 22 de marzo cuando el procesado, al parecer, disparó en reiteradas ocasiones contra un hombre de 24 años, en el barrio San Pedro y Libertad.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde falleció por la gravedad de las lesiones. La comunidad detuvo a González Marimón y lo entregó a la Policía Nacional.
La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los cuales no aceptó.
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...