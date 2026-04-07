Joven colombiano de 18 años enviado a prisión por el homicidio de su padrastro en Asturias

Juan David Ospina Arias, joven colombiano de 18 años, ha sido enviado a prisión, tras ser detenido por la muerte por arma blanca de su padrastro, Diego Albarracín Muñoz, colombiano de 44 años, en la localidad de Villaviciosa, en Asturias, España.

La agresión se produjo mientras que la víctima mediaba una discusión entre su hijo, Juan Esteban y el autor de los hechos, Juan David. Según la madre de Juan David y pareja de Diego Albarracín, su hijo “solo se defendió” y “es inocente”.

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Según la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal, la víctima presentaba dos puñaladas. Una en la frente, que alcanzó a llegar hasta el cráneo y otra localizada entre el cuello, el esternón y la clavícula, que resultó mortal.

Según La Voz de Galicia, cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, el joven sacó del bolsillo el cuchillo con el que presuntamente había cometido el crimen y aseguró a los agentes que “no era la primera vez que cometía un delito”.

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Tras estas palabras, su madre explicó que su hijo pertenecía a las “barras” en Colombia y que estuvo relacionado con la muerte de un miembro de otra banda, aunque insistió que su hijo no tuvo ninguna implicación.

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