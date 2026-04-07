Investigan si crimen en Tierra Bomba fue un sicariato o una riña en medio de una fiesta

Las autoridades de Cartagena centran sus esfuerzos en esclarecer el asesinato de un hombre conocido como alias “El Patrón” o “El Enano”, ocurrido en el sector de Punta Arena, en la isla de Tierra Bomba. Aunque inicialmente las versiones de los testigos apuntaban a una riña en medio del consumo de bebidas embriagantes, el avance de las pesquisas ha abierto la posibilidad de un ataque bajo la modalidad de sicariato.

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De acuerdo con el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el cuerpo fue hallado con impactos de bala en una escena donde se recolectaron dos vainillas de pistola 9 milímetros. Sin embargo, la investigación ha enfrentado obstáculos debido a que los acompañantes de la víctima abandonaron el lugar rápidamente por vía marítima y el establecimiento comercial donde sucedieron los hechos no ha facilitado el trabajo oficial.

“Al momento de llegar y en el afán de averiguar lo que realmente pasó, la colaboración de ese hotel fue mínima, podría decir que es nula”, aseguró el alto oficial, quien lamentó que la administración del lugar se negara a entregar de manera inmediata los videos de las cámaras de seguridad. Según el general, la víctima portaba una manilla que permitiría establecer si “estaba hospedando en este hotel o hacía uso y goce de la playa como lo que se conoce un pasadía”.

Pese a la resistencia encontrada en la zona, el CTI de la Fiscalía y un equipo especial de la Policía ya tienen identificadas a las personas que prestan servicios turísticos en el sector para que rindan su declaración. “Ninguna hipótesis se puede descartar, inicialmente se conoció por parte de las personas que prestan servicios allá que todo parecía ser una riña, pero con el pasar de las horas y profundizando en la investigación se ha podido establecer que puede haber otra hipótesis de un sicariato”.

Sobre la identidad de la víctima, el comandante precisó que se encuentran en el proceso de identificación plena, aunque fuentes de inteligencia sugieren que se trata de un individuo con antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes en los años 2013 y 2014. Las autoridades mantienen un despliegue en la isla para verificar la documentación del hotel y garantizar que se cumplan los protocolos de seguridad, mientras se espera que el análisis de los videos privados arroje luz sobre la llegada y huida de los agresores.