Gobernadora del Valle responde a alerta de EE. UU. y defiende al departamento como destino turístico

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió a la reciente alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos que recomienda no viajar a algunas regiones del país, entre ellas el departamento, asegurando que los resultados en materia de turismo evidencian la confianza de los visitantes.

Aunque la advertencia del gobierno estadounidense menciona riesgos asociados al crimen, el terrorismo y el secuestro en varias zonas de Colombia, la mandataria explicó que en el Valle del Cauca se han fortalecido las acciones para garantizar la seguridad de los viajeros, incluyendo la implementación de corredores seguros en los principales destinos turísticos, con presencia conjunta del Ejército, la Policía y la Armada, especialmente en zonas rurales.

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En ese sentido, pidió enfocar la mirada en la realidad de la región, donde, según indicó, el turismo creció el 5 % en la llegada de visitantes durante Semana Santa.

“Aumentó el 10% de turistas a Buenaventura, el 10% de turistas a Sevilla, el 7% aumentó a Roldanillo y a Calima y Buga. Tuvimos una llegada de 630 mil turistas. Hubo un aumento en los turistas extranjeros, el doble de los turistas extranjeros que vinieron el año pasado”, señaló.

Asimismo, destacó el impacto económico durante esta misma temporada, que dejó ingresos cercanos a los 93 millones de dólares en el departamento.