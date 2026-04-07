Gobernador Arana inspecciona avance del estadio de béisbol menor de Los Cerros

En una visita de seguimiento a las obras deportivas que se ejecutan en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, inspeccionó el avance del estadio de sóftbol del barrio Los Cerros, un escenario que durante años permaneció en abandono y que hoy se proyecta como un espacio renovado para la recreación, el deporte y la formación de nuevas generaciones.

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Durante el recorrido, el mandatario destacó que este escenario no solo será recuperado en su infraestructura, sino que también se convertirá en un semillero deportivo para niños y jóvenes del sector. “Aquí han nacido grandes talentos y queremos que, con estas condiciones, salgan los próximos Grandes Ligas de Los Cerros y sus alrededores x esta obra será otro batazo, como los otros escenarios que estamos construyendo de manera paralela”, expresó.

El mandatario se refiere al ambicioso plan que incluye la construcción y recuperación de cinco escenarios de sóftbol y béisbol menor en el departamento, entre ellos los de Las Gaviotas, El Socorro, Santa Rita y el municipio de Arjona.

“Serán escenarios dignos que van a llenar de orgullo a la comunidad y que le apuestan al deporte como herramienta de transformación social. Muchos jóvenes ven en el deporte una oportunidad para salir adelante y nosotros queremos mostrarles que ese es el camino”, afirmó.

El proyecto contempla la modernización integral del estadio, con grama sintética, dugouts nuevos, camerinos, baños, graderías, sillas, locales comerciales y luminarias LED que permitirán su uso en jornadas nocturnas.

La obra avanza de manera satisfactoria y se estima su entrega para finales de 2026 o comienzos de 2027.

Asimismo, el mandatario hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades distritales para garantizar el cuidado y sostenibilidad de estos espacios una vez sean entregados. “Estos escenarios se construyen con recursos de los bolivarenses y deben mantenerse en el tiempo como patrimonio de todos”, agregó.

Finalmente, reiteró que su gobierno continuará ejecutando obras hasta el último día de mandato, trabajando de manera articulada con las administraciones locales para impulsar el desarrollo de Cartagena y el departamento.