Francisco Cova, 25 años de trayectoria potenciando el desarrollo organizacional y talento humano

Ese ha sido el camino del venezolano Francisco Cova Pérez, un profesional que ha consolidado un liderazgo sólido y reconocido tras trabajar con algunas de las corporaciones más importantes del ecosistema empresarial de América Latina. En una trayectoria en la que hoy celebra 25 años de experiencia, Cova ha construido un recorrido sólido, diverso e influyente en destacadas compañías del ámbito nacional e internacional, hasta asumir actualmente un rol de alto valor como consultor en desarrollo organizacional para UNICEF Venezuela.

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Su historia profesional no se limita a una acumulación de cargos. Más bien, retrata la evolución de un especialista que ha sabido leer a las organizaciones desde dentro, comprender sus desafíos humanos y estructurales, y proponer soluciones que combinan estrategia, cultura y resultados. A lo largo de su carrera, Cova ha trabajado en empresas líderes de sectores tan distintos como consumo masivo, aviación, bienes raíces, consultoría y cooperación internacional, siempre desde una mirada centrada en las personas como motor de transformación.

Nacido en Caracas, Francisco se formó en Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello, una institución con la que, además, ha mantenido un vínculo constante como profesor de la Escuela de Ciencias Sociales desde 2013. Su formación académica se ha fortalecido con estudios de posgrado y programas ejecutivos en instituciones de prestigio como EOI Business School en Madrid, Rive Reine Academy en Suiza, IESA y la propia UCAB. Esa combinación entre base técnica, actualización permanente y experiencia práctica le ha permitido consolidarse como un profesional con visión integral sobre la gestión humana contemporánea.

Uno de los rasgos más distintivos de su carrera ha sido su capacidad para liderar procesos de cambio en contextos complejos. Su experiencia comenzó a consolidarse en 2002 dentro de Empresas Polar, donde trabajó durante casi una década en el área de compensación y beneficios. Aquella etapa fue clave para desarrollar competencias en estructuras salariales, equidad interna, diseño de políticas y comprensión de la gestión de personas en una de las organizaciones empresariales más emblemáticas de Venezuela. Allí comenzó a perfilarse como un profesional capaz de conectar la estrategia del negocio con decisiones de impacto directo sobre los colaboradores.

Más adelante, en Nestlé Venezuela, su carrera dio un salto importante al asumir responsabilidades como HR Business Partner y Compensation & Benefits Manager entre 2011 y 2017. En esa posición no solo acompañó la gestión de talento de tres unidades de negocio distintas, sino que además participó en negociaciones sindicales y en el diseño de estrategias de retención en un contexto económico particularmente desafiante. Entre sus aportes más destacados se encuentra la dirección de una iniciativa de formación juvenil que benefició a más de 3.800 personas en todo el país, una experiencia que revela una dimensión esencial de su perfil: la capacidad de desarrollar talento no solo para el presente de las organizaciones, sino también para el futuro de las comunidades.

Su mirada regional se fortaleció después en la trasnacional Kimberly-Clark, donde asumió la supervisión de estrategias de compensación y beneficios para la región andina, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. En ese rol impulsó la unificación de sistemas de nómina, lideró procesos de recapacitación regional y participó en la estructuración de equipos de recursos humanos. Fue una etapa marcada por la necesidad de alinear criterios entre países, armonizar procesos y responder a realidades laborales distintas bajo una sola visión estratégica.

Esa experiencia internacional se amplió aún más con su paso por la aerolínea Air France-KLM, donde se desempeñó como Regional HR Manager para MidAmerica y el Caribe neerlandés entre 2018 y 2020. Desde esa posición tuvo bajo su responsabilidad operaciones de talento humano en países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Surinam y las Antillas Neerlandesas. Allí lideró la regionalización de procesos de recursos humanos, implementó indicadores de gestión y desarrolló iniciativas de calibración de desempeño e identificación de talento. Se trató de un rol que exigía visión multicultural, capacidad de coordinación regional y una lectura precisa de entornos corporativos de alta exigencia, en una industria tan dinámica y sensible como la aeronáutica internacional.

Entre 2021 y 2024, Cova asumió la jefatura de gestión humana en Fondo de Valores Inmobiliarios, con alcance en Venezuela y el Caribe. En esta etapa trabajó en la actualización de procesos, la reestructuración de unidades de negocio, el fortalecimiento de la marca empleadora y la implementación de sistemas de calibración de desempeño y planificación de carrera. Su aporte en esta organización volvió a mostrar un patrón constante en su trayectoria: intervenir estructuras para hacerlas más coherentes, más eficientes y más alineadas con el desarrollo de su gente.

Sin embargo, su perfil no se agota en el mundo corporativo. En paralelo, Francisco Cova ha cultivado una faceta emprendedora y creativa que amplía el alcance de su trabajo. En 2020 fundó ReencontrarteCCS, una iniciativa cultural orientada a reconectar a los ciudadanos de Caracas con la identidad urbana a través de narrativas emocionales y simbólicas. Más recientemente, en 2024, se convirtió en cofundador y director de nuevos negocios de ElMio, una plataforma que se centra en ofrecer a las organizaciones la posibilidad de ofrecer beneficios a sus empleados sin incrementar los pasivos laborales. Este proyecto recibió el Premio Banesco Innova 2024 como la primera aplicación workertech de Venezuela, un reconocimiento que habla de su capacidad para leer tendencias, conectar innovación con propósito y construir propuestas con impacto en el ecosistema laboral.

A esta versatilidad se suma su papel como docente universitario. Desde hace más de una década, Cova ha sido profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, una de las universidades mejor valoradas de Venezuela y América Latina. Su trabajo académico en áreas como comportamiento organizacional, relaciones laborales y recursos humanos estratégicos ha sido también una forma de extender su influencia, formando nuevas generaciones de profesionales y aportando a la discusión sobre el trabajo, la empresa y la gestión humana desde una mirada rigurosa y actual.

No obstante, uno de los capítulos más significativos de su carrera se ha escrito en UNICEF Venezuela, organización con la que ha estado vinculado en dos momentos distintos y decisivos. Entre 2020 y 2021 se desempeñó como HR Associate, liderando operaciones de recursos humanos durante la reapertura de la oficina de UNICEF en Venezuela en medio de una crisis humanitaria. Posteriormente, el año pasado, en 2025, asumió su rol actual como Organizational Development Consultant también para UNICEF Venezuela. Desde esta función, se desempeña como asesor estratégico en la alineación funcional de la estructura organizativa de la oficina país durante una fase crítica de expansión. Su trabajo ha estado centrado en el diseño de procesos de recursos humanos adaptados al modelo de respuesta humanitaria, el apoyo a procesos de reestructuración organizacional, el fortalecimiento del liderazgo y la garantía de cumplimiento con los estándares institucionales del sistema de Naciones Unidas. Se trata de una responsabilidad que exige no solo conocimiento técnico, sino sensibilidad institucional, comprensión del entorno y capacidad para traducir prácticas del sector privado a una organización multilateral con mandato social.

Es justamente en esta etapa donde su experiencia adquiere una dimensión especialmente reveladora. En sus propias palabras, trabajar en UNICEF ha significado mucho más que un cambio de organización: ha sido una transformación de perspectiva. “Fue el aporte a un modelo completamente diferente al que había tenido dentro del mundo corporativo, fue la oportunidad de implementar soluciones aplicadas en el mundo privado dentro de un modelo de Naciones Unidas, respetando los procesos, fue la oportunidad de aprender de una organización no gubernamental en la que siempre había querido entender desde dentro. Pude sentir cómo mi trabajo aportaba al cumplimiento del mandato de UNICEF, muy específicamente en buscar el bienestar de los niños en mi país. Como padre esto fue muy satisfactorio”.

Sus palabras condensan con claridad el valor de esta etapa. Después de años acompañando compañías globales, liderando equipos regionales y diseñando soluciones para estructuras empresariales complejas, Cova ha puesto ese conocimiento al servicio de una organización cuya misión está directamente vinculada con la infancia, la protección y el bienestar social. Esa transición no representa una ruptura con su carrera, sino una continuidad más profunda: la confirmación de que la gestión humana, cuando está bien entendida, puede convertirse en una herramienta concreta para el cumplimiento de propósitos trascendentes.

En Francisco Cova convergen varias dimensiones de liderazgo. Está el experto técnico en desarrollo organizacional y talento humano. Está el ejecutivo con experiencia en corporaciones de peso internacional. Está el profesor que forma criterio y acompaña procesos de aprendizaje. Está también el emprendedor que conecta cultura, identidad y trabajo. Y está, finalmente, el profesional que hoy encuentra en UNICEF una forma de contribuir, desde su especialidad, al bienestar de los niños venezolanos.

Su trayectoria muestra que las organizaciones no se transforman únicamente con estructuras o procesos, sino con personas capaces de comprenderlas, ordenarlas y darles sentido. En un tiempo en el que las empresas, instituciones y organismos enfrentan cambios continuos, perfiles como el de Francisco Cova adquieren especial relevancia: profesionales con experiencia, criterio, sensibilidad y una visión estratégica de lo humano y que son referentes para la generación de relevo.