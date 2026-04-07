En Ocaña exigen reforzar seguridad en vía Aguachica-San Martín tras secuestro de adulto mayor

Norte de Santander.

Autoridades en Ocaña rechazaron el secuestro del docente pensionado Jesús Emiro Vergel González, de 70 años, padre del exgerente de Invías en Norte de Santander, Jesús Vergel. El hecho se registró el pasado domingo en la vía entre Aguachica y San Martín, en el departamento del Cesar.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, manifestó: “Quiero expresar toda mi solidaridad a su esposa, doña Amanda, a sus hijos y a toda su familia. Hacemos un llamado a las personas que lo tienen retenido para que, por favor, lo regresen pronto a casa, que le den un buen trato y respeten su vida. Es una persona adulta mayor y ese es el llamado que hacemos. Rechazamos este tipo de actos”.

El mandatario advirtió que este hecho se suma a otros ocurridos recientemente en el sur del Cesar, una zona donde, según dijo, se ha deteriorado el orden público. “Este hecho, que ocurre nuevamente en el sur del Cesar, preocupa a una familia ocañera. Muchas familias de Ocaña tienen actividades económicas en esta zona, por eso hacemos un llamado a la fuerza pública a fortalecer la inteligencia”.

Asimismo, alertó sobre el patrón delictivo, que ahora está enfocado en el plagio de personas de la tercera edad. “No es un hecho aislado. Lo más preocupante es que se está repitiendo con adultos mayores. Los últimos secuestros han sido de personas de avanzada edad, lo que nos lleva a hacer un llamado enérgico a obtener mayores resultados y a trabajar más desde la prevención”, agregó.

Cañizares también asegura que este corredor vial se ha convertido en un punto neurálgico en materia de seguridad: “En ese sector ya han ocurrido varios hechos. No solo este caso, también el robo de un vehículo a una familia en la vía entre Río de Oro y Aguachica. Allí hay un ‘cóctel’ de delitos que requiere toda la atención del Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército”.

Las autoridades mantienen coordinación con el Gaula para avanzar en las investigaciones, mientras la familia y la comunidad esperan la pronta liberación del docente pensionado, quien además es reconocido en la región por su actividad ganadera y depende de varios medicamentos.