Confirman primer caso de fiebre amarilla en Planadas y crece alerta por baja vacunación

La confirmación del primer caso de fiebre amarilla en el municipio de Planadas encendió las alertas sanitarias en el sur del Tolima, en medio de la preocupación por la baja cobertura de vacunación y la inminente llegada de recolectores por la cosecha cafetera.

El alcalde Juan Camilo Hueje Ribera confirmó que el caso corresponde a un campesino de la vereda Higuerón, quien fe atendido inicialmente en el Hospital Centro y posteriormente en la ciudad de Bogotá, donde se confirmó el diagnostico.

“Desde la contingencia no se habían presentado casos de fiebre amarilla. Hasta la semana anterior, se reportó el primer caso de fiebre amarilla, es un caso que es de un habitante, un campesino de la vereda Higuerón fue atendido por el Hospital Centro; sin embargo, el paciente tenía una EPS de otro departamento porque frecuentaba también la ciudad de Bogotá. El señor pidió retiro voluntario, fue atendido en Bogotá y allí identificaron que tenía fiebre amarilla”, explicó el mandatario.

El alcalde agregó que el paciente ya fue dado de alta y se encuentra nuevamente en el municipio bajo seguimiento médico permanente:

“Ya se encuentra en el municipio, se le está haciendo seguimiento diario por parte de la Dirección Local de Salud y del hospital para conocer todos sus antecedentes, sus antecedentes vacunales y de su familia. Es un caso que uno podría decir que es aislado porque no tenemos presencia de primates muertos ni otros casos en la zona, pero se convierte en una alarma para seguir trabajando fuertemente”, afirmó el funcionario.

Aunque las autoridades han aplicado más de 15.000 dosis de la vacuna, preocupa que cerca de 1.000 personas se hayan negado a inmunizarse, argumentando motivos religiosos o creencias personales, lo que incrementa el riesgo de propagación.

La situación se vuelve aún más sensible debido a la cercanía de la cosecha cafetera, periodo en el que se espera la llegada de hasta 2.000 recolectores, aumentando la movilidad de población y la posibilidad de nuevos contagios.

Pese a este panorama, desde la Alcaldía y el Hospital Centro se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica y se intensificarán las jornadas de vacunación, con el objetivo de prevenir un posible brote en el municipio.