¿Cómo avanza la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el Valle? Habla gobernadora

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la reunión que solicitó con la Aerocivil y la ANI para que le aclaren al Valle el futuro de la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

La mandataria asegura que llevan 7 años trabajando en el proceso y no han tenido respuestas claras sobre el avance la de licitación.

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Y es que el futuro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que sirve a Cali sigue siendo incierto ante la posible estructuración de un CONPES.

“Ese COMPES lo que dice es que en cuatro o cinco años se van a invertir 230 mil millones de pesos en el aeropuerto. Entonces, eso nos ha generado una alerta porque si eso se está diciendo en un COMPES, quiere decir que no van a hacer la concesión, quiere decir que no van a abrir la licitación, y esa es una de las cosas con las cuales nosotros desde el Valle del Cauca hemos venido hablando con el Gobierno Nacional”, comentó la gobernadora Toro.

Y agregó: “Hemos estado exigiendo que se abre la licitación porque es una concesión que va a invertir bastante y que le va a ofrecer, también, servicios a Buenaventura, al aeropuerto de Buenaventura. Eso es un trabajo que venimos haciendo hace varios años, no es ahora, es de hace muchos años. Entonces, estamos muy sorprendidos con eso y adicionalmente, pasa que el aeropuerto no está en buenas condiciones, la pista tiene problemas y tiene algunos problemas de administración”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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