Incertidumbre sobre el futuro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por posible CONPES

Desde distintos sectores han denunciado presuntas deficiencias en la operación y el mantenimiento del aeropuerto que sirve a Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

El futuro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que sirve a Cali sigue siendo incierto ante la posible estructuración de un CONPES.

Esta iniciativa, impulsada por la Aeronáutica Civil contemplaría inversiones públicas hasta el año 2030, lo que ha encendido las alertas de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien se pregunta si este camino implicaría frenar la concesión y mantener la operación del aeropuerto bajo un modelo estatal.

“Esto nos genera una alerta, porque no sabemos si la Aerocivil piensa quedarse con la operación del aeropuerto y no abrir la licitación para la concesión”, advirtió.

La mandataria insistió en la necesidad de garantizar la apertura de la licitación para atraer inversión privada cercana a los 4,3 billones de pesos y la llegada de operadores internacionales con amplia experiencia.

“Para el departamento del Valle del Cauca no es beneficioso que sea la Aerocivil quien opere el aeropuerto, sino que realmente se abra la licitación para que haya una concesión en donde no solamente se mejore el aeropuerto de Cali, sino también el de Buenaventura y algunos aeropuertos del Pacífico colombiano”, agregó.

Esta discusión ha tomado relevancia luego de conocerse denuncias sobre presuntas deficiencias en la operación y el mantenimiento del aeropuerto, cuya responsabilidad paso a manos de la Aeronáutica Civil en septiembre de 2025.