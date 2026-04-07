Cayeron cinco presuntos homicidas: sumaban 27 antecedentes por diversos delitos

En desarrollo del “Plan Cazador”, la Policía Nacional llevó a cabo diferentes operativos contra presuntos delincuentes dedicados a la comisión de hechos que afectan la vida y la integridad de las personas, en distintos sectores de la ciudad de Cartagena y su área metropolitana.

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Con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se hicieron efectivas las primeras órdenes de captura en el barrio Ternera, sobre la Troncal de Occidente. Allí fueron detenidos alias “Ronaldito” y “Eusebito”, de 21 y 24 años de edad, respectivamente, requeridos por el Juzgado Cuarto Promiscuo de Ciénaga (Magdalena) por el delito de homicidio.

Por otro lado, durante una rápida reacción policial en el barrio San Pedro y Libertad, las patrullas de vigilancia capturaron a un hombre de 25 años conocido como “El Kevin”, quien minutos antes habría participado en un hecho criminal.

De igual forma, en el barrio La Esperanza, mediante planes de solicitud de antecedentes por parte de las patrullas de vigilancia fue capturado ‘El Pacho´, de 37 años. Al ciudadano le registra una orden judicial activa por el delito de homicidio emanada por la Fiscalía 9 de Cartagena.

Finalmente, en el municipio de Santa Catalina, barrio 9 de Febrero, se logró la detención de “El Luismi”, 42 años de edad. Este sujeto contaba con una orden judicial vigente por homicidio y tentativa de homicidio.

A los capturados le registran veintisiete (27) anotaciones judiciales por diferentes delitos:

En cuanto al perfil delictivo de los capturados, alias “Ronaldito” registra nueve procesos como indiciado: dos por homicidio (2025); cuatro por porte ilegal de armas de fuego (2021 a 2025); y tres anotaciones adicionales por extorsión, tráfico de estupefacientes y hurto, ocurridas entre 2022 y 2025.

Por su parte, “Eusebito” cuenta con siete antecedentes, destacándose su reincidencia en el porte ilegal de armas con tres casos en 2025, además de dos registros por tráfico de estupefacientes (2024), uno por homicidio (2025) y una anotación por violencia contra servidor público (2023).

Asimismo, “El Kevin” presenta dos anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar (2024) y homicidio (2026). Finalmente, a alias “El Luismi” le figuran nueve registros que incluyen violencia intrafamiliar, fuga de presos, lesiones personales, amenazas y hurto calificado, además de procesos por homicidio y porte ilegal de armas desde 2009 hasta la fecha.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y su área metropolitana, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123. Via WhatsApp 3114072363 de la emisora Radio Policía Cartagena 106.0 FM. Absoluta Reserva.