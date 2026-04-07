Cartagena reduce en 48% la maternidad adolescente y avanza en el bienestar de sus juventudes

Cartagena registra avances significativos en la reducción del embarazo adolescente, uno de los retos sociales priorizados por la administración distrital. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Territoriales (CET) de la Secretaría de Planeación, basado en cifras recientes del DANE en su reporte de Estadísticas Vitales 2025 Nacimientos y Defunciones, la ciudad logró una reducción del 48% en la maternidad adolescente (15 a 19 años) al comparar las cifras de 2025 con las de 2022.

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Durante 2025, se registraron 12.104 nacimientos según residencia de la madre en Cartagena. De estos, 1.379 correspondieron a madres adolescentes, lo que refleja una tendencia a la baja frente a los 2.653 casos reportados en 2022.

El descenso es particularmente significativo en grupos vulnerables. En niñas de 10 a 14 años, los nacimientos pasaron de 89 en 2022 a 43 en 2025, lo que representa una reducción del 51,7%. En adolescentes de 15 a 19 años, se pasó de 2.564 a 1.336 nacimientos, equivalentes al 11% del total, es decir, aproximadamente 1 de cada 9 nacimientos en la ciudad, con una disminución del 47,9% frente a 2022.

Una meta del Plan de Desarrollo ya alcanzada

La tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años se redujo de 61,4 a 33,1 nacimientos por cada 1.000 mujeres, lo que representa una caída del 46,1%. Es importante resaltar que en el Plan de Desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, el Distrito se propuso reducir la tasa de fecundidad específica en adolescentes de 15 a 19 años, buscando pasar de 60,14 casos a 47,60 por cada 1.000 habitantes; teniendo en cuenta que el resultado a finales de 2025 es de 33,1, la meta establecida ya fue superada.

El análisis también evidencia que el grupo de mayor fecundidad en la ciudad corresponde a mujeres entre 25 y 29 años, con una tasa de 82,8 por cada 1.000, seguido por el grupo de 20 a 24 años, lo que indica un desplazamiento progresivo de la maternidad hacia edades más adultas. Además, el 26,7% de las madres cuenta con formación universitaria o superior.

Estos resultados responden a una intervención integral liderada por el Distrito, en el marco de la línea estratégica Seguridad Humana del Plan de Desarrollo, que reconoce la reducción del embarazo adolescente como un factor clave para la salud pública y el bienestar de todos.

Desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a través del programa de salud sexual y derechos reproductivos, se han implementado mesas de trabajo interinstitucionales con la participación de EPS, IPS, Secretaría de Educación, ICBF, IDER, Secretaría de Participación, Policía de Infancia, la Secretaría de Desarrollo Social a través de su Oficina de Asuntos para la Mujer, organizaciones sociales entre otros actores.

De igual forma, se han desarrollado campañas educativas y de sensibilización en instituciones educativas, actividades lúdicas para la prevención, promoción del uso de métodos anticonceptivos y formación a profesionales de la salud en atención integral a niñas y adolescentes con especial.

Entre las estrategias destacadas se encuentra la Semana Andina para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2025, que promovió el acceso a información, educación integral en sexualidad y servicios de salud de calidad para la toma de decisiones informadas.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó la importancia de estos resultados como reflejo de una serie de acciones ejecutadas por la administración basadas en la articulación institucional: “Esta reducción sostenida en la maternidad adolescente es el resultado de decisiones informadas y de un trabajo articulado entre distintas dependencias como Dadis, Secretaría de Participación, Desarrollo Social, entre otras. Desde Planeación hemos aportado análisis técnico y seguimiento a indicadores que permiten orientar mejor las acciones del Distrito. Estos avances nos muestran que vamos por el camino correcto en la construcción de una ciudad que protege a sus jóvenes y les abre oportunidades reales de desarrollo”.

La Secretaría de Planeación, a través del Centro de Estudios Territoriales, continuará realizando el seguimiento y análisis de estos indicadores, con el propósito de aportar información estratégica que permita fortalecer la toma de decisiones y consolidar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.