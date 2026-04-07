Carlos Corredor, una trayectoria audiovisual forjada entre la noticia, el documental y la televisión

Su recorrido profesional, de casi 35 años en la industria, revela el perfil de un creador que ha sabido moverse con soltura entre la televisión, el documental, la cobertura informativa y la producción de contenidos, hasta convertirse en un nombre con peso propio dentro del sector.

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Sus inicios en Caracas, Venezuela, estuvieron ligados al trabajo de videógrafo independiente, una etapa en la que comenzó a construir el oficio desde la base. Durante esos años participó en la filmación y edición de eventos sociales, corporativos, culturales, deportivos y de prensa, un terreno que le permitió desarrollar una mirada técnica integral y una relación directa con el ritmo real de la producción. Ese primer contacto con distintas audiencias, formatos y necesidades narrativas fue clave para moldear una carrera que más adelante se expandiría con fuerza en la industria televisiva.

Con su llegada a medios como Televen y posteriormente News Channel, Corredor fortaleció su perfil dentro de la televisión. Su trabajo como editor de video, operador de VTR y productor de campo le dio una experiencia decisiva en la construcción visual de contenidos informativos y programas. En News Channel, además de editar paquetes periodísticos y participar en el diseño de la imagen del noticiero, asumió responsabilidades en coberturas de alta exigencia, incluyendo viajes presidenciales y transmisiones en vivo por satélite. Fue una etapa que confirmó su capacidad para trabajar bajo presión y resolver con eficacia en escenarios complejos.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su desarrollo profesional llegó con su labor en JOLAKR, donde su crecimiento fue más allá de la técnica y dio paso a una faceta más creativa y autoral. Allí comenzó como camarógrafo y editor, pero con el tiempo asumió la producción y dirección de distintos espacios televisivos, entre ellos Abriendo Caminos, Ni Una Dieta Más y Pateando Calles. En varios de estos proyectos también estuvo frente a cámara, lo que evidencia una comprensión completa del lenguaje audiovisual y una capacidad poco común para habitar distintas áreas de una misma producción. Esa etapa fue decisiva porque consolidó su visión como realizador integral.

A partir de 2007, su carrera dio un salto internacional gracias a su trabajo como productor, videógrafo y editor para importantes cadenas y agencias informativas como CNN, BBC London, CBS, CGTN, EFE, TRT y RUPTLY, entre otras. Esta experiencia amplió su alcance y lo conectó con estándares globales de producción, reforzando una cualidad esencial en su perfil: la capacidad de adaptarse a diferentes estilos narrativos, públicos y exigencias editoriales. En un sector donde la flexibilidad es tan importante como el talento, Corredor encontró en esa diversidad una plataforma para afianzar su identidad profesional.

Su aporte al audiovisual no se ha limitado únicamente a la producción de contenidos. También ha compartido su experiencia desde la docencia, como profesor de Edición Digital en la Universidad Santa María, formando a futuros comunicadores en una disciplina central para la narrativa contemporánea. Al mismo tiempo, ha desarrollado proyectos documentales que han obtenido reconocimiento internacional, como TUPAMARO Urban Guerrillas, obra que recibió siete premios entre 2017 y 2018 y que confirmó su capacidad para contar historias con alcance, profundidad y relevancia más allá de la pantalla local.

En su etapa más reciente en Estados Unidos, Carlos Corredor ha seguido ampliando su campo de acción. Fue director de producción de video en KFJ Productions, liderando la creación y desarrollo de programas de televisión, campañas comerciales y coberturas de eventos corporativos y sociales. También colaboró con Univision en el área de noticias durante la pandemia, una experiencia que volvió a poner en evidencia su capacidad de respuesta en contextos exigentes. Actualmente, como supervisor de operaciones en Encore, se encuentra al frente de equipos técnicos y procesos operativos, una posición que refleja la madurez de una carrera que hoy combina experiencia creativa, manejo técnico y liderazgo profesional.

Vista en conjunto, la trayectoria de Carlos Corredor es la historia de un profesional que ha crecido junto al medio audiovisual, entendiendo sus cambios y respondiendo a ellos con disciplina, curiosidad y oficio. Cada etapa ha sido significativa en su desarrollo, desde los primeros trabajos de cámara y edición hasta la dirección, la producción internacional y la gestión de equipos. En una industria donde permanecer vigente exige mucho más que experiencia, su carrera demuestra que la evolución constante también es una forma de talento y eso lo convierten en toda una referencia dentro del campo laboral audiovisual.