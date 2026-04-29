Por lluvias cerrada la vía Cúcuta-Pamplona

Cúcuta

Las intensas lluvias que han caído en las últimas horas sobre el municipio de Los Patios, volvieron a generar traumatismos en la comunicación vial de la doble calzada Cúcuta- Pamplona.

Inicialmente se produjo el cierre total de la vía, en sentido vial Pamplona Cúcuta, km 126 + 600, en el sector La Garita, lo anterior debido a las fuertes lluvias en el sector y donde se realizó el cierre de manera preventiva por alto riesgo de derrumbe por la caída de piedras y lodo de manera constante.

Ante esta situación las autoridades viales están realizando manejo de tráfico para dar paso en contraflujo en el sentido vial Cúcuta Pamplona con cierres en los km 124 + 604 y km 126 + 950.

La Policía de Tránsito y Transporte viene coordinando con la Concesión Vial Unión Río Pamplonita las medidas preventivas para evitar situaciones de emergencia con los conductores que se movilizan por este corredor vial.