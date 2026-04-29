Alerta por posible avalancha en Villa Caro, Norte de Santander

Norte de Santander.

Las lluvias que persisten en el municipio de Villa Caro mantienen en alerta a las autoridades por el riesgo de una posible avalancha en la vereda Balcones, zona rural que comunica con Bucarasica y que tiene influencia en el río Sardinata.

De acuerdo con la personera municipal, Karen Cala, en las últimas horas se han registrado dos desprendimientos de tierra en el sector, siendo el más reciente de mayor magnitud y con afectaciones en viviendas cercanas al paso del río.

“Hoy tuvimos otro desprendimiento que ya fue mucho más grande, ya tenemos algunas viviendas afectadas que están alrededor del paso del río”, advirtió la funcionaria a Caracol Radio.

Cala explicó que la principal preocupación es la inestabilidad del terreno, debido a la saturación por las lluvias, lo que incrementa el riesgo de un nuevo movimiento de masa de mayor proporción.

“El riesgo está, el riesgo es inminente, la tierra se encuentra suelta y en cualquier momento se puede desprender una gran cantidad de material”, señaló.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado urgente a las familias que habitan en zonas cercanas para que se reubiquen de manera preventiva en lugares seguros, mientras se mantiene el monitoreo constante del sector.

“Estamos pidiéndole a las comunidades que se puedan reubicar por estos días en una zona más segura”, indicó la personera.

Además, alertó que el material que pueda desprenderse podría generar afectaciones aguas abajo en otros municipios, teniendo en cuenta el recorrido del río Sardinata.