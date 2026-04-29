Malestar por obra de alcantarillado sobre Avenida del Río

Obras de alcantarillado generan malestar sobre la Avenida del Río / Foto Archivo / Ibal

Cúcuta

las obras de alcantarillado trazadas por la empresa de acueducto y la EIS junto a la Alcaldía de Cúcuta han sido de bu en recibo para la comunidad del barrio Niza y sectores vecinos pero también han generado una preocupación por los daños generados alrededor de la obra.

La intervención para lograr meter la tubería de gran dimensión terminó generando graves daños en el pavimento de la Avenida del Rio y su reparación a quedado a medias.

A esto se suma los daños en separadores, ornamentación y huecos dejados en el trazado de la vía que en la noche han provocado accidentes.

Líderes comunales del sector advirtieron sobre los problemas que se han registrado “valoramos el proyecto, pero esto no tiene control, ni planificación. La vía la destruyeron en un carril, la recuperación ha sido a medias, huecos, daños alternos al proyecto y caos vehicular”.

Indicaron ademas que “lo que le pedimos al contratista de estas empresas es que dejen las cosas como la encontraron, que no destruyan y que reparen todo. Resulta inconcebible la forma como están dejando esto”.

Caracol Radio esta a la espera de la respuesta de la empresa de acueducto por esta queja de los residentes.