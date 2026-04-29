Gobernador alerta por invasión en la Zona Franca de Cúcuta

Gobernador de Norte de Santander William Villamizar denuncia ocupación de predios en la Zona Franca /EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar generó una alerta por las intenciones de particulares de ocupar terrenos destinados para la Corporación Zona Franca de la ciudad de Cúcuta.

El mandatario departamental fue enfático al señalar que estos predios pertenecen al departamento y que fueron entregados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Industria y Comercio con el régimen franco prorrogado por 30 años.

“La zona franca es un bien fiscal, fue entregado desde el 2016, fecha en la que también me desempeñaba como gobernador. Esta área tiene toda la trazabilidad en registro de instrumentos públicos” dijo el funcionario.

Y agregó además “estamos instaurando las denuncias ante las autoridades competentes. Tomando medidas para prevenir cualquier situación que pueda afectar ese espacio estratégico”.

Finalmente denunció que quienes han intentado ocupar estos predios han amenazado a los funcionarios de la Zona Franca y a los funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander.