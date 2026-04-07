Asciende a seis los muertos en accidente de un bus de Coomotor en la variante de Ibagué

Ibagué

El accidente de un bus de la empresa Coomotor, registrado en la madrugada de este martes en la variante de Ibagué, ha tomado con el paso de las horas proporciones cada vez más trágicas. El número de víctimas fatales ascendió a seis de manera oficial, mientras que la cifra de heridos subió a 19.

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, activó los protocolos de atención de emergencias tras el siniestro vial registrado en la vía nacional Ibagué–Bogotá, a la altura de la glorieta de Payandé.

El hecho corresponde al volcamiento lateral de un bus de transporte intermunicipal, adscrito a la empresa Coomotor, que movilizaba a más de 27 pasajeros y cubría la ruta Medellín–Florencia, con escala en Ibagué.

“De manera articulada con organismos de socorro, autoridades de tránsito, personal de la concesionaria vial y equipos de atención, la Administración Departamental desplegó de forma inmediata su capacidad operativa para atender la emergencia, garantizar la atención de los afectados y normalizar la movilidad en el sector”, indicó Miguel Bermúdez, director Operativo de Tránsito del Tolima.

La movilidad en el corredor vial se encuentra completamente restablecida, luego de permanecer cerrada por cerca de cuatro horas. Sin embargo, se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar las indicaciones de las autoridades.

Según Bermúdez, ya se solicitó a la Superintendencia de Transporte que abra una investigación para verificar las pruebas de alcoholimetría, las condiciones físicas de los conductores y si había dos disponibles para el trayecto.

Todavía resta por conocer de manera oficial las identidades de las seis personas fallecidas en el siniestro, mientras avanza la recuperación de los heridos en el Hospital Federico Lleras Acosta y la Clínica Asotrauma de Ibagué.