Más recompensas y mayor presencia institucional: conclusiones del consejo de seguridad en el Meta

Tras liderar un consejo de seguridad en el municipio de Restrepo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés anunció decisiones concretas para enfrentar la amenaza de atentados terroristas en el departamento, especialmente en el contexto previo a las elecciones presidenciales.

Entre las principales conclusiones, se determinó mantener al Meta en alerta máxima, intensificar el ofrecimiento de recompensas como una estrategia efectiva para combatir el delito y fortalecer la presencia institucional en territorios priorizados como La Macarena y otros municipios, donde se reforzarán acciones contra la extorsión y las violencias contra las mujeres.

La mandataria departamental fue enfática en señalar que “el departamento actuará con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de sus habitantes, al tiempo que reiteró el respaldo total a la Fuerza Pública y la necesidad de una respuesta articulada frente a los desafíos actuales”.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que actúe de manera conjunta con las autoridades, denunciando cualquier hecho que permita prevenir delitos, capturar a los responsables y salvaguardar la tranquilidad de las comunidades.