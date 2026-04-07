Aproveche los últimos descuentos de 2026 en los impuestos de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda, informa a la ciudadanía en general que los últimos descuentos por pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU) comenzaron a aplicarse el pasado 2 de abril y se extenderán hasta el 28 de mayo de 2026.

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De acuerdo con lo establecido por el alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Decreto 2289 del 16 de diciembre de 2025, los descuentos aplican según el tipo de predio y el estado de la cartera de cada contribuyente, así:

- Predios residenciales: 10 % de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo con la vigencia 2025 y anteriores; y 5 % de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.

- Predios no residenciales: 7% de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren al día con sus pagos; y 2% de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia actual y adeuden anteriores.

Más de 87 mil predios beneficiados

Los máximos descuentos por pronto pago del Impuesto Predial de la vigencia 2026 finalizaron el pasado 1 de abril, con 87.371 predios beneficiados y $296.683.656.192 recaudados.

La Secretaría de Hacienda Distrital precisó que 67.022 predios residenciales lograron un 20% de descuento, por encontrarse a paz y salvo a 31 de diciembre de 2025; mientras que otros 5.248 accedieron al 10% por adeudar vigencias anteriores. Con los primeros se logró un recaudo de $97.243.784.178 y con los segundos $5.463.617.125, para un total de $102.707.401.303.

En cuanto a los predios no residenciales, 14.340 obtuvieron el 13% de descuento por encontrarse al día y 761 predios recibieron el 7% por adeudar vigencias anteriores, representando ingresos por $181.639.586.963 y $12.336.667.926, respectivamente, para un total de $193.976.254.889.

La superciudad que soñamos se está construyendo en Cartagena y necesita superciudadanos comprometidos con el pago oportuno de sus impuestos.