Aproveche los últimos descuentos de 2026 en los impuestos de Cartagena
Hacienda reporta más de 87 mil contribuyentes beneficiados por el pronto pago del Impuesto Predial
La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda, informa a la ciudadanía en general que los últimos descuentos por pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU) comenzaron a aplicarse el pasado 2 de abril y se extenderán hasta el 28 de mayo de 2026.
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De acuerdo con lo establecido por el alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Decreto 2289 del 16 de diciembre de 2025, los descuentos aplican según el tipo de predio y el estado de la cartera de cada contribuyente, así:
- Predios residenciales: 10 % de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo con la vigencia 2025 y anteriores; y 5 % de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.
- Predios no residenciales: 7% de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren al día con sus pagos; y 2% de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia actual y adeuden anteriores.
Más de 87 mil predios beneficiados
Los máximos descuentos por pronto pago del Impuesto Predial de la vigencia 2026 finalizaron el pasado 1 de abril, con 87.371 predios beneficiados y $296.683.656.192 recaudados.
La Secretaría de Hacienda Distrital precisó que 67.022 predios residenciales lograron un 20% de descuento, por encontrarse a paz y salvo a 31 de diciembre de 2025; mientras que otros 5.248 accedieron al 10% por adeudar vigencias anteriores. Con los primeros se logró un recaudo de $97.243.784.178 y con los segundos $5.463.617.125, para un total de $102.707.401.303.
En cuanto a los predios no residenciales, 14.340 obtuvieron el 13% de descuento por encontrarse al día y 761 predios recibieron el 7% por adeudar vigencias anteriores, representando ingresos por $181.639.586.963 y $12.336.667.926, respectivamente, para un total de $193.976.254.889.
La superciudad que soñamos se está construyendo en Cartagena y necesita superciudadanos comprometidos con el pago oportuno de sus impuestos.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...