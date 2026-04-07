Abiertas preinscripciones al Reinado de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), inicia un proceso de selección histórico que busca reafirmar el rol de las candidatas como gestoras culturales de sus comunidades. Bajo el esquema técnico y social denominado FASE 1 - Preinscripción a la convocatoria REINAS 2026, la institución abre oficialmente las puertas para que las jóvenes de los barrios, corregimientos e islas inicien su camino como aspirantes a las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre.

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Esta etapa de preinscripción estará habilitada del 6 al 20 de abril a través de la página web https://convocatorias.ipcc.gov.co/convocatorias/reinado_popular-fase-1, permitiendo que todas las interesadas con liderazgo social se postulen sin intermediarios. El proceso de este año marca una diferencia absoluta al implementarse por fases, asegurando que antes de la inscripción formal exista un ciclo de acompañamiento integral que brinde herramientas reales a las aspirantes en temas de expresión, comunicación y proyectos culturales.

Durante este periodo inicial, el IPCC realizará jornadas de socialización y capacitación presencial en las tres localidades de la ciudad para conocer de cerca a las postulantes:

Localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte): 8 de abril en la Biblioteca y Centro Cultural Pie de la Popa.

Localidad 2 (De la Virgen y Turística): 9 de abril en la Biblioteca Distrital Raúl Gómez Jattin de Las Palmeras.

Localidad 3 (Industrial y de la Bahía): 10 de abril en la Biblioteca Distrital Jorge Artel.

En estos encuentros, las jóvenes recibirán formación en competencias comunicacionales, actitudinales y elaboración de propuestas culturales, con orientación a fortalecer integralmente su participación y la estructuración de un proyecto viable de promoción cultural en sus comunidades.

Criterios de participación para la Fase 1

* Mujeres colombianas, cartageneras de nacimiento o con residencia mínima de 10 años en la ciudad (al menos 5 años en el barrio que representa).

* Edad entre los 20 y 25 años de edad.

* Contar con estudios técnicos, tecnológicos o profesionales cursados o en curso.

* Poseer talentos artísticos y un liderazgo comunitario comprobado.

* Ser soltera, no haber tenido hijos y no tener contratos vigentes de publicidad o modelaje.

“Queremos que este reinado sea el reflejo de una Cartagena que progresa y dignifica el talento de su gente. Por eso, este año el proceso llega directamente a los barrios para encontrar a esas mujeres que ya están trabajando por su comunidad. Nuestra meta es que la ganadora no solo lleve una corona, sino que tenga las herramientas para gestionar proyectos que transformen su entorno y fortalezcan nuestro patrimonio”, señaló el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, aseguró que “este año la convocatoria se hará en dos fases porque estamos convencidos de que una reina debe prepararse con rigor y propósito. En esta primera fase de preinscripción, brindaremos un acercamiento real a temas como competencias comunicativas y liderazgo, porque queremos conocer de cerca qué proyectos sueñan realizar estas jóvenes en sus localidades. Es una oportunidad de oro para que todas participen en un proceso transparente que busca fortalecer sus capacidades como futuras líderes de la ciudad”.

Con el inicio de esta fase de preinscripción, la administración distrital reafirma su compromiso con un proceso democrático e inclusivo donde la voz de la mujer cartagenera es la protagonista. La invitación queda abierta para que todas las líderes locales se sumen a esta experiencia que busca proyectar el talento y la identidad cultural desde la raíz de cada barrio o corregimiento.