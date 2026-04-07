42° Premios India Catalina de la Industria Audiovisual se vivirá multipantalla

El próximo sábado 18 de abril de 2026, Cartagena se vestirá de gala para la edición 42 de los Premios India Catalina, el evento más importante de la televisión y la industria audiovisual de Colombia e Iberoamérica. La Plaza de la Aduana será el escenario de esta gran noche, en la que se reunirán artistas, creadores y figuras destacadas para celebrar lo mejor de la televisión, el cine y la música.

La ceremonia de los Premios India Catalina 2026 será transmitida en vivo para todo el país y el mundo. Desde las 4:00 p.m., los canales regionales del sistema de medios públicos de Colombia ofrecerán la cobertura, mientras que, a partir de las 8:00 p.m., la transmisión continuará en simultánea por TNT y la plataforma HBO Max, con Heisel Mora desde la alfombra roja llevando la celebración a una audiencia internacional. Además, gracias al canal de YouTube del FICCI, los seguidores de todo el mundo podrán disfrutar del evento en tiempo real.

"Estamos orgullosos de anunciar que, por segundo año consecutivo, tendremos la oportunidad de contar con una transmisión internacional de los premios con un aliado tan importante como TNT y también gracias a nuestros canales aliados en las regiones, este evento será accesible para una audiencia a nivel mundial. Además, este año, la transmisión será también a través de una plataforma on demand como HBO, lo que permitirá a los espectadores disfrutar del evento en cualquier momento y desde cualquier lugar." afirmó Victor Cantillo, director de la transmisión.

Este año, los Premios India Catalina contarán con una destacada alineación de presentadores que aportarán su carisma, energía y estilo único para guiar al público durante la velada. María José Barraza, con su vasta trayectoria y cercanía, será una de las anfitrionas principales, aportando una dosis de energía positiva. Flavia Dos Santos, conocida por su gran capacidad para conectar con el público, será otra de las encargadas de llevar el ritmo y la emoción de la noche. Y finalmente, Manelyk González, una de las personalidades más influyentes de su generación, se sumará como anfitriona, aportando su autenticidad, carácter y visión. Estas tres figuras del entretenimiento colombiano serán las encargadas de dar vida a la gala, llevando a la audiencia a través de un viaje lleno de emociones y sorpresas.

El pre-show de los Premios India Catalina contará con la presencia de artistas destacados que darán inicio a esta gran noche. En el ámbito de la música urbana, Manu García, una de las grandes promesas del pop urbano colombiano, será uno de los artistas invitados. Con su talento y frescura, Manu García llevará su música a los presentes en el pre-show, gracias a la alianza con Latino Music. Por otro lado, el ritmo de la salsa romántica se hará presente con La Palabra Orquesta, un grupo con una vasta trayectoria y éxitos que siguen resonando en el corazón del público. Esta presentación del pre-show será posible gracias a la colaboración con Latino Show Music Group.

Durante la velada, se premiarán estas 63 categorías, y también se rendirá homenaje a figuras destacadas que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión colombiana. El Premio Víctor Nieto a toda una vida será otorgado a Consuelo Luzardo, quien con una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, se ha consolidado como una de las grandes figuras de la industria audiovisual del país. Su aporte invaluable a la televisión colombiana la convierte en una de las personalidades más queridas y respetadas por el público y la industria. Por otro lado, Natalia Reyes recibirá el Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional 2026, reconociendo su carrera llena de valentía, disciplina y su capacidad para superar obstáculos, llevando su talento más allá de las fronteras de Colombia.

“Para los Premios hemos diseñado una escenografía que representa una metáfora viva de Cartagena de Indias como origen y protagonista. El gran fondo visual se concibe como una muralla orgánica, que nos recuerda las fortificaciones de la ciudad, pero reinterpretadas en un lenguaje cinematográfico. El montaje tomará 5 días de montaje con un equipo de trabajo de 70 profesionales en distintas áreas, con la intención de que este encuentro funcione como una pantalla emocional, donde convergen el cine, la televisión y las plataformas como una sola voz” agregó, Raul Berdugo, RV Producciones.

Este sábado 18 de abril, no hay excusa para perderse esta impecable transmisión desde la Plaza de la Aduana en Cartagena. Acompáñanos para disfrutar de una tarde-noche llena de música, emoción y grandes sorpresas, con el talento colombiano e iberoamericano brillando en su máxima expresión. Sintoniza tu canal o pantalla favorita y sé parte de la celebración más importante del audiovisual.