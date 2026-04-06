Viviana Torres conquistó el paladar del público con el mejor dulce de coco del festival cartagenero

En el marco de la clausura del XVI Festival del Dulce y la Comida Típica Cartagenera, la ciudad vivió un hito histórico en la participación ciudadana: por primera vez, el público eligió el mejor dulce de coco de la temporada, de manera digital. A través de la App Catalina, cartageneros y turistas depositaron su confianza en Viviana Torres, portadora de tradición de la mesa 55, quien se alzó con el primer lugar tras obtener un respaldo contundente de 500 votos de un total de 3.206 votos.

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Esta estrategia de innovación, liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y la Oficina Asesora de Informática, demostró el alto compromiso de la ciudadanía con la preservación de nuestra identidad gastronómica. La herramienta permitió democratizar la elección y darle un reconocimiento transparente y masivo al talento de nuestras matronas.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el éxito de esta integración tecnológica: “Hoy celebramos no solo el sabor de nuestra tierra, sino la participación de los ciudadanos que se volcaron a la App Catalina para reconocer el trabajo de nuestras hacedoras. Felicitamos a Viviana Torres por este triunfo; esos 500 votos demuestran que su dulce de coco se ganó el corazón de Cartagena”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, señaló la importancia de este proceso: “Premiar a Viviana Torres con esta votación histórica es el resultado de acercar nuestras tradiciones a las nuevas plataformas. La App Catalina visibilizó el esfuerzo de cada una de las mesas y nos permitió conectar el saber ancestral con la modernidad, asegurando que el oficio de nuestras portadoras sea valorado y reconocido por todos”.

Viviana Torres recibió un reconocimiento especial por parte de los aliados del festival, cerrando con broche de oro una edición que, además de romper récords en ventas, marcó el inicio de una nueva era digital para la salvaguardia de nuestra cultura.

“Estoy muy emocionada. Es la primera vez que premian a una de las matronas de este festival y soy la ganadora. Estoy muy agradecida con el IPCC, la alcaldía y con todas las personas que votaron por mi dulce de coco. Esta es una tradición que viene de generación y generación y la mantendré viva con mi hijo”, dijo Viviana Torres.