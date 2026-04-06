Semana Santa con seguridad vial en Cartagena: siniestros fatales se redujeron en un 75%

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) presentó un balance satisfactorio de la operación desarrollada durante la Semana Santa 2026, destacando resultados positivos en materia de control, seguridad vial y ejecución del Plan Retorno en la ciudad.

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Durante esta temporada de alta movilidad, el DATT intensificó los operativos de regulación y control en corredores estratégicos, zonas turísticas y principales vías de acceso y salida, con el objetivo de garantizar una movilidad segura y ordenada.

Entre el jueves 2 de abril y el domingo 5 de abril, se registró una reducción del 28% en la siniestralidad vial frente al mismo periodo de 2025, resultado que ratifica los esfuerzos adelantados por esta entidad para proteger la vida en las vías. De igual forma, se evidenció una disminución del 75% en el número de fallecidos en comparación con la Semana Santa del año anterior donde se presentaron 4 víctimas fatales.

Resultados operativos

Como resultado de los operativos desplegados en diferentes puntos de la ciudad, se impusieron comparendos e inmovilizaciones por infracciones como mal estacionamiento, no utilizar el casco de seguridad, falta de kit de carretera, conducir en estado de embriaguez, entre otras conductas contrarias a las normas de tránsito.

Estos controles permitieron reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y generar mayor conciencia entre los actores viales, contribuyendo a una movilidad más segura.

Plan Retorno exitoso

El Plan Retorno se desarrolló de manera organizada, con medidas como la regulación del tráfico, acompañamiento permanente en las vías principales y monitoreo en tiempo real. Esto permitió un flujo vehicular continuo y tiempos de desplazamiento más eficientes para quienes regresaban y/o salían de la ciudad.

El DATT destacó el comportamiento responsable de conductores, motociclistas y peatones, cuyo aporte fue fundamental para lograr estos resultados y reiteró su compromiso de continuar implementando estrategias que garanticen una movilidad segura, eficiente y sostenible en Cartagena.