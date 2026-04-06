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06 abr 2026 Actualizado 17:15

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Rechazo en el Valle del Cauca por secuestro de misión médica en zona rural de Tuluá

Las autoridades piden respeto al Derecho Internacional Humanitario y confirman que el caso está siendo investigado.

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Erika

Cali

Rechazo ha generado en el Valle del Cauca el secuestro de miembros del sector salud en zona rural de Tuluá, un hecho que ha encendido las alertas de las autoridades.

De acuerdo con lo revelado por el secretario de Gobierno del municipio, Martín Incapié, los hechos se registraron en el corregimiento de Barragán, donde un médico, una enfermera y el conductor de una ambulancia fueron sacados del puesto de atención y llevados a la fuerza hasta una finca en una zona apartada, donde fueron obligados a atender a un disidente herido por arma de fuego.

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Frente a lo ocurrido, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reiteró que la misión médica debe ser respetada por todos los actores armados y rechazó este hecho.

“Lo que uno pide es que la misión médica se respete, siempre tiene que estar por encima de todo, porque se trata de la vida de las personas. Este hecho merece todo nuestro rechazo”, señaló la mandataria.

Finalmente, confirmó que se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

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