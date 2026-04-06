Capturan en Buenaventura a presunto guerrillero del ELN vinculados a “Los Shottas” por secuestro

Un joven de 21 años, que se identificaba como integrante del ELN, fue capturado en el casco urbano de Buenaventura por su presunta participación en el secuestro de dos personas ocurrido en 2025.

De acuerdo con las autoridades, el detenido tendría vínculos con la banda criminal ‘Los Shottas’, estructura que delinque en este distrito del Valle del Cauca. La captura se realizó en el barrio El Retén, en la comuna 12.

Información de inteligencia naval señala que, durante el secuestro, las víctimas fueron agredidas e intimidadas mientras sus captores exigían dinero a sus familiares a cambio de su liberación. Las personas fueron rescatadas en su momento por tropas del Gaula Militar de Buenaventura.

El mayor Diego Santamaría, comandante del Gaula Militar de la Fuerza Naval del Pacífico en Buenaventura, indicó que el capturado deberá responder por el delito de secuestro extorsivo. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.