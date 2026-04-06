Piden a candidatos cambiar el modelo de educación superior ante brecha con el mercado laboral

En el inicio del debate electoral hacia 2026, la Fundación Universitaria Colombo Germana (Unigermana) hizo un llamado a los candidatos presidenciales para incorporar una visión integral de la educación superior en Colombia, que incluya de manera decidida la educación técnica y tecnológica.

Según la institución, el país no puede seguir centrando la discusión únicamente en el modelo universitario tradicional, y debe reconocer otras formas de formación que respondan a las necesidades actuales del mercado laboral.

Educación técnica y tecnológica presenta mayores tasas de inserción laboral

De acuerdo con datos citados por Unigermana, los egresados de programas técnicos y tecnológicos logran una inserción laboral más rápida que quienes cursan educación superior tradicional.

El Observatorio Laboral para la Educación señala que más del 70 % de estos graduados consigue empleo en el primer año, especialmente en áreas aplicadas, mientras que en varias carreras universitarias este proceso puede ser más lento.

Asimismo, cifras del DANE indican que el desempleo juvenil se mantiene por encima del promedio nacional, lo que refleja una brecha entre la formación académica y las demandas del mercado laboral.

Llamado a fortalecer la articulación entre educación y sector productivo

En su pronunciamiento, Unigermana señala que Colombia enfrenta retos en la formación de talento humano en áreas como tecnología, innovación y habilidades digitales, lo que limita la competitividad del país.

Frente a esto, la institución plantea la necesidad de fortalecer la educación técnica y tecnológica, promover modelos de formación flexibles y consolidar alianzas entre el sistema educativo, las empresas y el Estado.

Además, propone impulsar programas en sectores estratégicos como analítica de datos, energías sostenibles y economía digital, con el objetivo de facilitar la inserción laboral y responder a las transformaciones del mercado.