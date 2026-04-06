Nueva comisionada se posesiona en la CRC para la regulación de telecomunicaciones

Su llegada se da en un momento en el que el sector enfrenta cambios acelerados por la transformación digital, la convergencia de servicios y el aumento de las exigencias de los usuarios frente a la calidad, cobertura y condiciones de acceso.

Desde la Sesión de Comunicaciones, Vélez Marroquín participará en la definición e implementación de medidas orientadas a promover la competencia, fortalecer los mercados y garantizar los derechos de los usuarios en el ecosistema digital.

La CRC tiene a su cargo la definición de reglas que impactan directamente a millones de usuarios y operadores en el país, en un entorno donde la evolución tecnológica exige ajustes permanentes en la regulación.

Durante su posesión, la comisionada señaló:

“Asumo este rol en un momento decisivo para las comunicaciones en Colombia. La convergencia tecnológica y las crecientes expectativas de los usuarios plantean retos que exigen respuestas técnicas, oportunas e independientes” indicó Marroqui.

Trayectoria en telecomunicaciones y sector público

Paola Vélez Marroquín es abogada, especialista en propiedad industrial y derechos de autor, y cuenta con formación en innovación y legal tech.

Tiene más de 28 años de experiencia en el sector público y privado, con trayectoria en entidades como la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá, en áreas relacionadas con telecomunicaciones y servicios públicos.

También ha sido asesora en entidades del sector audiovisual y de telecomunicaciones, consolidando un perfil técnico en regulación y políticas públicas.

Un sector en transformación permanente

La llegada de Vélez Marroquín a la CRC ocurre en un escenario de cambios constantes en el sector, impulsados por la digitalización, la convergencia de servicios y la evolución de las dinámicas del mercado.

En este contexto, la entidad deberá continuar ajustando sus decisiones regulatorias para responder a un entorno tecnológico en transformación y a las demandas de los usuarios en materia de calidad, acceso y garantías en los servicios.

Por ende, la CRC refuerza su órgano técnico en un momento en el que la regulación del sector de telecomunicaciones sigue siendo determinante para el funcionamiento del ecosistema digital y la protección de los usuarios en Colombia.