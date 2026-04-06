Ministro de Salud entregó reconocimiento nacional a los Equipos Básicos de Sampués

En su reciente visita al departamento de Sucre, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llegó personalmente a Sampués para entregar el reconocimiento nacional a los Equipos Básicos de Salud (EBS), seleccionados entre más de 180 postulaciones en nola convocatoria #DesafíoEBS2026.

Sampués fue el único municipio del departamento incluido en el grupo de las 20 experiencias destacadas a nivel nacional, gracias al trabajo territorial desarrollado en corregimientos, veredas y comunidades indígenas, donde los EBS han fortalecido la Atención Primaria en Salud con un enfoque preventivo y comunitario.

La gerente del Centro de Salud Sampués ESE, Sthefani de Arce Ricardo, celebró el reconocimiento y destacó que este logro “refleja el compromiso de los equipos que recorren diariamente zonas rurales e indígenas para llevar salud integral y cercana a cada familia”.

El alcalde Javier Geney también resaltó el anuncio del ministro y elogió el trabajo de los Equipos Básicos y de la gerente de la ESE, asegurando que su dedicación ha permitido posicionar a Sampués como referente nacional en APS. El mandatario subrayó que este reconocimiento “es el resultado de un esfuerzo serio y constante en territorio, liderado con responsabilidad y compromiso por la gerente Sthefani De Arce y todo su equipo”.

Este logro reafirma la consolidación de Sampués como un municipio líder en la implementación del modelo de Atención Primaria en Salud y un ejemplo para el resto del país.