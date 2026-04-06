Ministro de Salud entregó reconocimiento nacional a los Equipos Básicos de Sampués
Sampués fue el único municipio de Sucre escogido entre las 20 mejores experiencias del país en el Desafío EBS 2026.
En su reciente visita al departamento de Sucre, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llegó personalmente a Sampués para entregar el reconocimiento nacional a los Equipos Básicos de Salud (EBS), seleccionados entre más de 180 postulaciones en nola convocatoria #DesafíoEBS2026.
Sampués fue el único municipio del departamento incluido en el grupo de las 20 experiencias destacadas a nivel nacional, gracias al trabajo territorial desarrollado en corregimientos, veredas y comunidades indígenas, donde los EBS han fortalecido la Atención Primaria en Salud con un enfoque preventivo y comunitario.
La gerente del Centro de Salud Sampués ESE, Sthefani de Arce Ricardo, celebró el reconocimiento y destacó que este logro “refleja el compromiso de los equipos que recorren diariamente zonas rurales e indígenas para llevar salud integral y cercana a cada familia”.
El alcalde Javier Geney también resaltó el anuncio del ministro y elogió el trabajo de los Equipos Básicos y de la gerente de la ESE, asegurando que su dedicación ha permitido posicionar a Sampués como referente nacional en APS. El mandatario subrayó que este reconocimiento “es el resultado de un esfuerzo serio y constante en territorio, liderado con responsabilidad y compromiso por la gerente Sthefani De Arce y todo su equipo”.
Este logro reafirma la consolidación de Sampués como un municipio líder en la implementación del modelo de Atención Primaria en Salud y un ejemplo para el resto del país.
Felix Hernández
Corresponsal de Caracol Radio en Sincelejo desde 2008 , ha trabajado en todas las emisoras de radio...