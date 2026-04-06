Más de 30 emergencias en Sogamoso y Duitama: un fallecido en siniestro vial en Morca

Boyacá

Un balance de emergencias entregado por organismos de socorro en Sogamoso y Duitama evidencia la atención de más de 30 incidentes durante los últimos días, en medio de la temporada de alta movilidad por Semana Santa.

La Cruz Roja Seccional Sogamoso informó que, en coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), atendieron múltiples llamados de la comunidad entre el miércoles 1 de abril y el 5 de abril. En total, se reportaron 14 emergencias médicas, 4 casos relacionados con salud mental, 10 personas lesionadas en riñas, 4 accidentes personales, una persona fallecida en su vivienda y 6 siniestros viales, uno de ellos con una víctima fatal en la vereda Morca, sector El Portillo.

Para responder a estas situaciones, se activó la unidad de rescate y una ambulancia, con el apoyo de Bomberos, ambulancias, la Policía y personal de tránsito.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama reportó la atención de 16 emergencias entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Entre los casos atendidos se encuentran 2 accidentes de tránsito, 2 emergencias médicas, 2 traslados de pacientes, un incendio eléctrico por cortocircuito, un incendio estructural incipiente, un derrame de hidrocarburos, una fuga de gas natural, así como controles de avispas, cortes de árbol, rescate de animales y una entrada forzada.

Además de la atención de emergencias, los bomberos adelantaron labores preventivas en diferentes iglesias y monumentos de la ciudad, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y prevenir incidentes durante la alta afluencia de feligreses en la Semana Mayor.