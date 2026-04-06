Actriz de la serie ‘Beverly Hills, 90210′ es hospitalizada tras sufrir un accidente automovilístico
Tori Spelling, más conocida por su papel como Donna Martin en la famosa serie de televisión de los noventa, fue trasladada a un hospital junto a cuatro de sus hijos.
La actriz estadounidense Tori Spelling, más conocida por su papel de Donna Martin en la famosa serie de televisión emitida de 1990 a 2000, ‘Beverly Hills, 90210’, fue hospitalizada junto a cuatro de sus hijos tras verse involucrada en un accidente de tránsito en California.
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Spelling conducía junto a cuatro de sus hijos y tres amigos cuando fueron impactados por un vehículo que, presuntamente, iba con exceso de velocidad y se pasó un semáforo en rojo.
Todos los ocupantes del automóvil fueron evaluados en el lugar del accidente y no se realizaron arrestos.
Spelling y las siete personas fueron trasladadas al hospital en tres ambulancias distintas y recibieron tratamiento por sus lesiones.
Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside fueron enviados a un accidente en Temecula, California, alrededor de las 5:45 p.m., hora local del jueves 2 de abril, donde se encontraron dos automóviles con daños tras un choque.
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La actriz es madre de cinco hijos de 19, 17, 14, 13 y 9 años, con su exesposo, el actor canadiense Dean McDermott.