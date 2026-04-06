Caifanes anuncia su regreso a Colombia con una gira por Cali, Manizales y Medellín en septiembre

La agrupación de rock mexicana Caifanes anunció este lunes su regreso a Colombia, con presentaciones en Cali, Manizales y Medellín para el mes de septiembre.

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Caifanes se estará presentando el 11 de septiembre en la Arena Caraveñalejo de Cali; el 17 en la Plaza de Toros de Manizales, y el 19 en el City Hall El Rodeo de Medellín.

La última presentación de los mexicanos en nuestro país fue el 3 de mayo de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá.

La alineación original, compuesta por Saúl Hernández, voz y guitarra; Sabo Romo, bajo; Alfonso André, batería; Diego Herrera, teclados y saxofón; y Alejandro Marcovich, quien se unió después como guitarrista principal, se formó en la Ciudad de México en 1986.

Su estilo es descrito como una fusión de la nueva ola británica, con rock progresivo y percusión latina, con letras profundas, sombrías y con influencias latinoamericanas y mexicanas.

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Son más conocidos por éxitos como: “La negra Tomasa”, “La célula que explota”, “Nubes”, “No dejes que”, “Afuera”, entre otros.